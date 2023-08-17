【寵愛Pet Pet】梁雯蔚再度小背心登場　直言與姜大衞合演情侶：怯怯地【多圖】

TVB劇《寵愛Pet Pet》在昨晚（8月16日）的焦點落在姜大衞（John哥）飾演的金青松、和梁雯蔚（Sandy）飾演的Yumi身上。

《寵愛Pet Pet》劇情講到青松和Yumi約會食飯，志趣相投的兩人就連食完蟹砌番成隻蟹出嚟這些小習慣也一樣。之後兩人行街買衫，其間Yumi因欲幫助途人除掉外套，因而遭心理學教授青松發現她因身材問題感到困擾，青松遂主動開解Yumi，Yumi則對其情愫漸生。

講到與John哥有不少對手戲，雯蔚受訪時坦言：「知道要同John哥合作都怯怯地，始終佢係一位有份量嘅前輩，今次仲要同佢演父女戀，都擔心自己可唔可以Handle。」

其實，雯蔚於《寵愛Pet Pet》首集除外套騷出白色緊身背心一幕，已獲網友大讚好身材，這集她再度大晒吊帶小背心，即再掀熱話。

【寵愛Pet Pet】與周嘉洛姊弟戀CP獲好評 林夏薇被封「姐姐天花板」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

參選港姐入行

現年28歲梁雯蔚在2017年以榮譽學士畢業於英國伯明翰大學企業管理系，而且未畢業前，曾於2014、2015年客串電影《三條友飲醉走》及《幸運是我》等，之後也參與幕後工作，比如任副導、編劇、攝影、後期指導等職務等。

在2017年曾加《香港小姐競選》並打入10強，而當年冠軍為雷莊𠒇、亞軍何依婷及季軍黃瑋琦。之後，梁雯蔚入讀第29期藝員訓練班，於翌年與無綫電視簽約成旗下經理人合約藝人。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

首集登場受矚目

她曾參演劇集包括《逆天奇案》、《星空下的仁醫》、《白色強人II》及《痞子殿下》，演出機會算不少。

可是，無奈一直未有令人深刻的角色，較受注此已是在《愛·回家之開心速遞》演島大醜女學生凌波，到今次在《寵愛Pet Pet》，終於有較具發揮的演出機會。

最新影片推介：COLLAR專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R