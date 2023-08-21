【生物科技】ICCOV疫苗需先於體內轉化為mRNA　更安全及易於大量生產

▲ (資料圖片)(黃建輝攝)

【生物科技系列-疫苗研發】

本港目前使用的mRNA疫苗及滅活疫苗，各有已知的好處及副作用。至於與mRNA疫苗同屬核酸疫苗的DNA疫苗，需要先於體內轉化為mRNA，從而產生外來蛋白質，較mRNA疫苗需要多一個步驟。不過成本較為便宜、亦易於大量生產。

以往應付傳染病大多採用傳統的滅活及減活疫苗，包括科興疫苗。原理是利用在製造過程中已被滅活、或初期活性經已被減弱的病毒配製而成。製成疫苗的技術已十分成熟，不過滅活製作疫苗的過往較高風險，需要較高標準的良好規範，亦有已知的副作用，至於減活疫苗的中和抗體反應則較差。

至於核酸疫苗通常含由病原體（如病毒）或癌細胞產生的外來蛋白質。這些蛋白質分子刺激適應性免疫反應，教導身體辨識並摧毀相應的病原體或癌細胞。當中復必泰形式的mRNA疫苗，可以於短時間生產、不過疫苗穩定性低、需要於負80度的環境儲存，成本亦較高，亦有機會引發心肌炎等副作用。

港大微生物學系講座教授陳志偉表示，其研發的埃斯克福（ICCOV）核酸疫苗新冠疫苗，需要先於體內轉化為mRNA，從而產生外來蛋白質，較mRNA疫苗需要多一個步驟。不過，DNA疫苗較mRNA穩定，只需要存放於雪櫃即可，成本較為便宜、亦易於大量生產。

陳志偉指，以往DNA疫苗的有效性不及mRNA疫苗，不過透過PD-1增強技術，疫苗的有效性得以提高。他亦指，隨着踏入疫情風土化後的階段，料國際組織需要重新審視mRNA所引發的安全隱患，而DNA疫苗相較於mRNA，引發心肌炎副作用的機會較少，相信疫苗於未來的新冠疫情有一定競爭力。

埃斯克福疫苗目前於港怡醫院進行第二A期臨床研究，其中由港大醫學院助理院長，內科學系傳染病科主任孔繁毅擔任臨床試驗首席研究員，總共為60名18至75歲健康成年人志願者測試免疫原性和安全。

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記者：陳展棋