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【兩性關係】與妻育有1子欲拼2胎　40歲工程師求醫竟證先天不育

健康 17:07 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

與妻育有1子欲拼2胎，40歲工程師求醫卻證先天不育。

據統計，香港每6對夫婦便有1對需面對不育。台灣泌尿科醫生便指，當地不育夫婦人數亦相當嚴重，並分享曾遇見的尷尬情況。一對本來育有1子的夫婦因欲拼第2胎，於是到診所求醫，後來丈夫經檢查後，卻證實是罕見的先天無輸精管患者，令在旁的妻子當下瞬即尷尬不已。

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台灣泌尿科醫生顧芳瑜日前在節目「醫師好辣」分享案例指，該名40多歲丈夫本身是一名工程師，因早前的檢查發現自身精蟲值為0，於是去診所求醫。顧芳瑜先用觸診形式檢查男病患睪丸是否有腫塊、結果一摸，竟發現對方竟患上罕見疾病「先天無輸精管症候群」。

而該病症的患者即使能射出精液，但由於精蟲「沒辦法輸送出來」，因此難以透過性行為射精而受孕，顧芳瑜遂建議對方試管嬰兒。

豈料，男病患此時卻告知顧芳瑜，家中已有一個小孩，因努力多年，亦無法拼第二胎故才尋求協助。顧芳瑜指當下情況超尷尬，男病患身旁的妻子臉色亦變得超級難看，為了化解僵局，他惟有連忙解釋，輸精管可能隨著年齡增長而消失，目前在醫學上尚未有定論，先不追究發生原因，只要靠取精進行人工生殖就能順利懷孕。

顧芳瑜坦言，當時年輕不懂事，也因為該名個案讓他學會「講話要有技巧」。所幸後來得知夫妻倆嘗試試管嬰兒成功懷孕，從此沒再出現，至於後續是否鬧出家庭革命或糾紛則不得而知。

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責任編輯：羅嘉欣

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