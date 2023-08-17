【尖子透視】公屋出身發奮讀港大赴英升學　教育中心創辦人冀助基層生學英語

▲ 教育中心創辦人公屋出身，發奮讀港大赴英升學，冀助基層生學英語。

人稱「叔叔」的林栢勤（Spencer Lam）是本地中小型補習社「學博教育中心」的創辦人，他旨在以輕鬆幽默的方式幫助本地年輕人提升英文水平。擁有香港大學心理學一級榮譽學位的Spencer將心理學和棟篤笑融入英語教學當中，近年他亦積極推動地區計劃，助基層人士提升英語能力。

Spencer認為，融入棟篤笑和笑話的英語教學，可以讓學生在愉快氣氛下學習，提升學習興趣，並加深學生對英文的知識及技巧。他計劃今年底前舉辦英語棟篤笑比賽，教同學用英文講即興笑話及棟篤笑。他希望這種創新教育模式能為更多學生帶來實際幫助，助他們實現夢想及在英文科有進步。

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家境清貧曾遭欺凌 遇好老師發奮

Spencer是一位28歲的年輕導師，他的學術成就傑出，曾取得11項獎學金，並在香港大學以一級榮譽成績畢業。此外，他曾赴英國愛丁堡大學留學，擁有8年補習經驗，並曾教授超過一千名學生。然而，基層出身的Spencer克服了重重挑戰，才換來現在的成功。他透露小時候住元朗公屋，即使在家中開冷氣，每小時也要計電費。

他坦言，小時候讀書成績差，數學成績不合格，加上性格內向，所以曾經遭受同學欺凌，最終家人安排他轉校。幸好他轉到新校後成績有好轉，亦遇到良師，令他明白好老師對學生的成長擔當著重要角色。儘管家境清貧，Spencer憑藉堅持和努力，成功考入香港大學心理學，專攻特殊教育心理學。他認為，認知行為療法（CBT）等心理學方法可以幫助更多人，因此投身教育行業。

▲ 「學博教育」創辦人 Spencer Lam也是英文補習導師。（Spencer提供）

Spencer以其和藹可親的風格，成功與學生建立了深厚的友誼。他的社交平台充滿了他與學生們的合照，這些照片展示了他與學生們互動的瞬間，讓人感受到他與學生之間的友好關係。除了與學生們合照外，這位「叔叔」回饋「學生粉絲」的方式之一就是定期請學生喝珍珠奶茶，他會不定時在社交平台宣布舉辦「珍珠奶茶派對」，並邀請學生一起參加。這種互動方式不僅拉近了他與學生的距離，還為學生們提供了一個放鬆的機會。

他最難忘曾幫助一位來自中文Band 2中學的學生提升英文能力，「她每星期由屯門來北角上堂，並且上了堂接近2年，最後由不合格到合格，進步了100名。她本以為自己的英文科無得救，但原來可以在10分鐘用作文過3關的方式令她輕鬆地學習，而且成績有進步，令他更有信心入讀香港大學，實現他的夢想。」他笑言︰「見到學生成績有進步，收到家長衷心的感謝，在學生家長圈中累積的口碑，帶給我的成功感，不是銀行的高薪厚職可以比擬。最重要的是找到你真正想做的事，到最後終會成功」。

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首推地區師友計劃 招募基層學童免費補習

身兼香港學術及教學交流協會主席的Spencer表示，現正推行「『無窮』之路 師友計劃」，該計劃為期3個月，希望為基層學童提供免費英文補習課堂和教材，協助他們自我增值，並透過課堂分享創業故事，啟發學生的正面思維、擴闊視野，並燃起他們對自己未來的希望，促進他們「向上流」。他表示，是次活動能讓他們以一個有效率的方法學習英文，提高他們的英文水平，有利日後工作。計劃結束後，Spencer與團隊將會舉辦畢業禮及成立「校友會」，以維持並擴展學員與友師間所建立的社交網絡。

關於學博教育中心

學博教育中心以中小學補習為主要業務，宗旨是希望能夠給學生提供全面的學習機會，不論貧富或程度都能得到補習機會，透過學識於社會向上流動。學博教育中心目前有4間校舍，分別位於北角、灣仔、太子及九龍灣，補習導師均畢業於頂尖學府，專科專教，於任教科目擁有5年以上的補習經驗。現正提供以下科目的補習課程——高中︰中文、英文、數學、經濟、中史、世界歷史；初中︰中文、英文、數學；小學︰英文、數學，另有IELTS補習課程，為準備到海外升學、工作或移民的學生作好準備。

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