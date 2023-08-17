【開心速遞】王晶愛女宣布離巢TVB 「皎皎」王子涵效力大台8年現重新出發
又有TVB藝員離巢！王晶愛女王子涵效力TVB 8年，她於TVB劇《愛·回家之開心速遞》飾演的皎皎深入民心，成功令觀眾留下印象。
漸漸入屋的王子涵決定離開TVB，以自由身身份重新出發，尋找更好的自己。
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王子涵宣布離巢
王子涵於IG宣布離開TVB，她有感而發：
八年之間我成長了不少
感謝這個地方給了我不少學習的機會
感覺像讀了一個碩士課程
一個全方位人生嘅課程
感謝每一個同我渡過這八年的人
在這裏的經歷對我來說真的很寶貴
因為我實現了我從小的夢想
當一個演員 當一個主持 當一個演唱者
感謝每一個曾經支持以及討厭我的人
你們的每一句說話都成就了今天的我
我想好驕傲的説一句
我屋企三代都係tvb岀黎㗎
不要誤會我沒有放棄我的夢想
我只是以自由身身份去尋找另一個更好的我
希望我會得到更高嘅成就
感激你們曾經喜歡過 Nicole, 崔美鳳, 辣椒仔, 砵仔糕, 多多同蔡玉餃亦都多謝你哋曾經喜歡姊妹淘，同埋揾食飯團嗰個傻大姐Dada
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「王晶女兒」有壓力
33歲的王子涵本身學歷不俗，畢業於著名的倫敦藝術大學的化妝及髮型形象設計系，完成大學後，2007年王子涵返港加入電影圈。
出生於電影世家的王子涵，爸爸王晶和已故的爺爺王天林都是香港電影界著名的導演，背負著「王晶女兒」的名號，王子涵坦言曾有壓力，甚至要比別人付出更多的努力才會被看見。
王子涵於2016年加入TVB，同時向主持及演員路發展。
2019年，她於《荷里活有個大老千》擔任女主角丁小雨開始為人認識，之後接拍《開心速遞》憑皎皎一角漸漸入屋。
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撰文 : TOPick柴犬出動