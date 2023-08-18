【環保宣傳】幸福醫藥推動藥廠減碳排放及可持續發展　拍宣傳片為環境健康再走多步

▲ 幸福醫藥推動藥廠減碳排放及可持續發展，拍宣傳片為環境健康再走多步。

地球污染問題持續嚴重，根據漁農自然護理署於2022年發表的監察報告顯示，19年內，香港西邊海域的中華白海豚數目大減78.7%。亞利桑那大學於2020年發佈的研究，警告人類若繼續對氣候變化置之不理，地球1/3或以上動物，將會面臨絕種。作為本地最大藥廠之一，幸福醫藥紮根香港69年，一直重視大眾健康之餘，亦秉承社會企業責任，聯同環保專業人士合作，大力宣揚環保訊息，身體力行實踐環保生產，決心為地球的健康走多步。

聯同環保人士拍攝環境健康宣傳影片 - 「環境健康 幸福再走多步」

幸福醫藥首次聯同本地環保策展人 - Bertha ; 升級再造師 - Pirry及香港木庫創辦人 - Ricci 合作拍攝一系列短片，推動環保訊息。影片主題為 -「環境健康 幸福再走多步」，意思希望當幸福醫藥與每一位市民，一起為環境踏出多一步，集合一人一分力，可以令瀕臨崩壞的地球，重新見到一絲希望。透過宣傳片，既道出環境污染問題已迫在眉睫，不容忽視，同時展示幸福醫藥推動環保之決心和措施，希望感染每一位觀眾。一系列共四條宣傳片於本年7月起，分階段於YouTube、Facebook及Instagram等不同平台播出，請大家密切留意。

影片截圖：

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實踐多項減碳措施 全方位推動環保及可持續發展

幸福醫藥一直致力保護環境，從採購、生產、能源及包裝各方面著手，盡量減低碳排放。例如：堅持本地廠房生產，相對海外生產，有效減少因運輸引起的碳排放量約14倍之多。另外，元朗新廠房特設4461組太陽能板，達至企業辦公室天然供電，每年可減少約796噸碳排放。除此之外，幸福醫藥的產品包裝，亦逐步採用可持續物料FSC認證紙材，於源頭上保護環境，並正進行「Carbon Trust - 碳信托」的碳認證。同時，幸福醫藥已開始碳足跡審計，響應（巴黎協定）所制定2030年前減排目標，期望每年成功減少碳排放。幸福醫藥深信企業每一點堅持，可以為地球及環境健康走多步。

圖為幸福醫藥元朗新廠房及太陽能板：

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環保主題太陽能巴士 穿梭港九新界推廣減碳

今個夏天，幸福醫藥特別打造「環境健康 幸福再走多步」主題太陽能巴士，行駛九巴968路線，途經元朗至銅鑼灣，將「幸福醫藥為環境走多步」的概念，應用在以太陽能為電能的巴士上，介紹給香港市民，讓乘客一面乘坐太陽能巴士，為環境出一分力 ; 一面感受幸福醫藥保護環境的抱負和故事，歡迎市民打卡支持!

圖為幸福醫藥「環境健康 幸福再走多步」主題太陽能巴士：

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關於幸福醫藥：

幸福醫藥於1954年在香港註冊成立，積極發展科研製藥，至今紥根香港69年。多年來，一直本著「幸福要走多步」的精神，深信健康就是幸福，抱著關愛的理念製藥，注重藥物「安全性」及「有效性」。其註冊商標由一個盾牌及三條直間所組成，盾牌代表關愛及保護，三條直間代表經營業務的3個重要理念 – 即品質、安全及藥效。幸福醫藥以產品符合最高的安全及藥效標準為目標，產品遍佈幾乎所有華人聚居的地方，當中幸福傷風感冒系列產品，在香港更連續25年榮獲銷量冠軍，並於多個國家及地區，包括中國國內、澳門、美國、加拿大等地發售。未來幸福醫藥將繼續與港人同行，以每一小步，成就更大步，更多幸福。

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