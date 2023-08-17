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【無牌行醫】美容中心負責人涉無牌醫癌病人　家屬指被告稱病人需參與心靈課程「搵返愛」

社會 16:45 2023/08/17

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被告趙淑儀。（資料圖片）

63歲美容中心負責人涉收取約300萬元向3名癌症病人稱以磁療及「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等作治療，並勸喻病人不要服藥，其中兩人最後離世。涉案負責人早前否認3項未經註冊而從事內科執業罪，案件今（17日）於區域法院續審。其中1名離世病者女兒作供稱，被告曾稱癌症病人多數缺乏愛，而其父則是其中之一，由於被告認為其父缺乏愛，遂希望他參與心靈課程，以幫助父親「搵返愛」。

被告趙淑儀（63歲），否認3項未經註冊而從事內科執業罪，控罪指她於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。

事主陶寶富女兒陶麗詩作供稱，在2015年12月10日，她與父親和被告會面時，被告曾稱癌症病人多數缺乏愛，由於被告認為陶父缺乏愛，遂希望他參與心靈課程，以幫助他「搵返愛」。

陶麗詩續稱，被告介紹父親佩戴磁石作治療，以及吸氧，被告曾稱她在醫治過程中只佔4成，餘下的須靠陶父。陶麗詩憶述，被告曾叫父親不要吃安眠藥，亦曾替父親作心靈治療及評定父親的食療。

聆訊明（18日）續。

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記者：梁錦麟

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