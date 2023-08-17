【房屋供應】理大就改善過渡性房屋提出6項建議　凌嘉勤：過渡屋應納入長策

▲ 理大就改善過渡性房屋提出6項建議。（湯致遠攝）

理大賽馬會社會創新設計院今日（17日）發表《有效推進香港過度性房屋供應研究》中期研究成果，並就施政報告作出6項相關建議。調查顯示，住戶大多對過渡屋居住環境感到滿意，很多受訪者建議延長過渡性房屋的居住期限。

政府計劃於2024/25年度前完成84個過渡性房屋項目，提供超過2.1萬個單位。為提高過渡性房屋效益，理大研究當中35個項目，並訪問各持分者聽取意見。

前規劃署署長、理大賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤指出，在研究過程中，團體發現香港過渡性房屋計劃面對多個痛點，包括用地期限相對較短、政府資助金額涵蓋範圍有限、設計及發展過程中或有技術問題、偏遠地區項目入住率低、需為住戶提供支援服務的資金，以及項目推廣、招租及住戶資格評估各方面的行政工作負擔等。

為改善以上問題，研究團隊作出6項建議，包括整合過渡性房屋和簡約公屋、及早籌劃「組裝合成」組件重用方案等。

建議如下：

（一）確認過渡性房屋的功能及定位

建議正式確認過渡性房屋為長遠房屋策略中傳統公營及私人房屋分類以外的房屋類別，並將已建立的過渡性房屋供應機制繼續運作。

（二）整合過渡性房屋和簡約公屋

建議整合過渡性房屋和簡約公屋計劃，減低兩者租金差距，同時在項目推廣、跨項目轉介等方面加強協調，並爭取額外資源為住戶提供基本的生活設施和傢俱、搬遷補貼及社區支援服務。

（三）統一「組裝合成單位設計」

建議政府牽頭將過渡性房屋項目及簡約公屋項目單位設計標準化。

（四） 協助住戶落戶北部都會區

建議政府應視新界過渡屋住戶為入住北部都會區的先行者，並積極統籌社區綜合服務工作，幫助他們順利在北部都會區定居。

（五）非政府機構參與簡約公屋項目的社區建設

建議政府在發展簡約公屋項目時主動諮詢非政府機構，對公共空間的設計和設施提供意見。

（六）及早籌劃「組裝合成」組件重用方案

建議政府及早籌劃「組裝合成」組件重用安排。

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記者：陳梓蔚