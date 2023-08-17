【沉降現象】何文田常盛街一帶沉降　耀能協會盛康園院舍逾百名院友需搬遷

▲ (社署網站)

何文田常盛街一帶出現沉降，於上址的肢體傷殘及弱智人士的香港耀能協會盛康園院舍，逾百名院友需搬遷。

社會福利署及建築署綜合回覆TOPick查詢時表示，大樓屬政府物業，由建築署負責大樓的維修工作。大樓於1970 年代興建，其結構由柱、橫樑、樓板和淺層地基組成，屬不用打樁的低矮建築物常用的安全結構類別。建築署於今年5月下旬接獲香港耀能協會(下稱「耀能」)通知，指其位於大樓內部分牆身出現批盪剝落情況。

社會福利署(社署)及建築署隨即派員到大樓視察。由於大樓部分牆身先後出現批盪剝落情況，建築署自今年6月開始，於大樓內設置多個監測點，並同時安排人員進行維修工程。監測數據錄得大樓西南端的地基有局部下沉的現象，幅度介乎23至33毫米，初步估計因該西南端的地底出現水土流失的情況而導致，這類情況一般可透過灌漿及其他復修工程處理。建築署已在該大樓的地基範圍進行初期的灌漿工程，有關工程有效緩解地基下沉的現象。

經評估後，建築署確認目前大樓結構安全。為制定下一步的跟進工程，建築署需要在大樓內再進行持續的監察、評估及進一步的詳細勘察。地基勘探工作及跟進工程會產生塵埃和噪音，工程車輛及工程人員亦需頻繁進出院舍大樓範圍，難免對院舍住客、員工、探訪者等帶來影響和不便，在使用中的大樓進行勘探和跟進工程亦有難度。

社署、耀能及建築署經商討後，社署會全力協助耀能安排院舍住客暫時遷往其它合適的處所，騰出大樓讓建築署進行詳細勘察及跟進工程。視乎有關的工程方案，暫遷安排可能要持續一段時間，政府會就後續發展及相應安排與耀能緊密溝通。耀能已發信通知家長，邀請他們出席簡介會，講解有關情況。

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責任編輯：陳展棋