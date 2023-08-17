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【失業率】本港最新失業率微跌至2.8%　孫玉菡料勞工市場未來數月進一步改善

社會 17:04 2023/08/17

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(資料圖片)

政府統計處公布最新失業率。經季節性調整的失業率由今年4月至6月的2.9%下跌至5月至7月的2.8%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.1%的水平。

與二零二三年四月至六月比較，在5月至7月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中餐飲服務活動業、運輸業、資訊及通訊業，以及地產業有相對明顯的跌幅。

總就業人數由今年4-6月的3 688 800人，上升至今年5-7月的3 708 000人，增加約19 200人。同期的總勞動人口亦由3 802 400人上升至3 819 700人，增加約17 300人。

失業人數（不經季節性調整）由二零二三年四月至六月的113 600人下跌至二零二三年五月至七月的111 700人，減少約1 900人。同期的就業不足人數亦由41 500人下跌至40 500人，減少約1 000人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場繼續改善。今年5-7月經季節性調整的失業率較二零二三年四月至六月微跌0.1個百分點至2.8%。就業不足率維持在1.1%不變。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加17 300人和19 200人至3 819 700人和3 708 000人。失業人數減少1 900人至111 700人。隨着經濟復蘇，勞工市場在未來數月應會進一步改善

按行業分析，今年5-7月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較二零二三年四月至六月下跌0.3個百分點至3.7%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.2個百分點，分別至3.3%和2.8%，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至4.3%。大多數其他行業的失業率亦下跌，尤其是運輸業、資訊及通訊業，以及地產業。

責任編輯：陳展棋 

 

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