【健康專訪】月經亂？生暗瘡？影響性功能？　醫生剖析賀爾蒙失調徵狀與解決法

▲ 男士亦有賀爾蒙失調問題，患者有機會因此症影響睪丸功能，導致出現不舉及性功能障礙。（iStock）

女士們聚在一起講月經、暗瘡、肥胖、情緒波動等話題，可以談上幾日幾夜，其實以上提及的，都可能與賀爾蒙失調有關。賀爾蒙失調頗為常見，但不容小覷，因若影響月經周期，亦表示影響排卵，隨時打亂生育大計。

大學畢業後，Cammy在一間物流公司做文職，過著安穩朝九晚六OL生活，自言性格無欲無求的她，不求事業有大成就，只希望有工返、準時出糧、放假可以外遊已十分滿足。

但順遂日子過了四年多，她的部門來了一位新上司，工作環境起了極大變化。「這位上司一上任，就講明事事執正來做，返工準時可以理解，但埋位時就不能邊吃早餐邊做嘢，說會予人懶散及影響辦公室衞生！第二個原因其實都幾勉強，因為午飯同事帶飯，都會留在座位裏吃。」

嚴謹上司壓力大增

上司對工作十分嚴格，對外文件不容錯失，部門內部電郵用字及格式也一絲不苟，Cammy和同事就試過被她眾目睽睽下教寫電郵，上下款逐行逐隻字執手相教，像教幼稚園學生般。

上司對外工作往來更緊張，有時因外地天氣、交通或罷工延誤，會嚴詞對Cammy叫她要追緊。「上司一日問我好多次，啲貨去到邊，其實如果因天氣或罷工原因，對方公司都無辦法答到，大家都十分無奈。」

▲ 賀爾蒙失調會令褪黑激素分泌不足，造成失眠和睡眠質素差，容易疲勞，日間難集中精神，繼而影響學業或工作表現。（iStock）

本為開心OL的Cammy逐漸變為憂心OL，每晚睡前都想到翌日上班的苦況，都會擔憂得輾轉反側，這情況尤以放假後返工的前一晚最嚴重。其後更出現各種身體反應：一向皮膚狀態甚佳的她，臉上出現粉刺和暗瘡，額頭及下巴是重災區；月經飄忽不定，有時相隔兩個多月才來一次，令她誤以為是懷了孕，經量也比過往多且時間長，長達10天才停止。另外是頭油增多，導致脫髮問題，每次洗頭和睡醒後，枕頭上的一堆頭髮，苦惱不已，求醫後被診斷為賀爾蒙失調。

賀爾蒙水平失衡引連串問題

點解會出現賀爾蒙失調，先要了解賀爾蒙功能。婦產科專科醫生李閏婷剖析，賀爾蒙是人體內調節生理功能的重要物質，不同的賀爾蒙有著不同的作用，例如甲狀腺素負責調節身體的新陳代謝、女性賀爾蒙如雌激素、黃體素則負責調節月經、排卵等。

▲ 香港都市人生活節奏急促，尤其是女性，經常性壓力大，作息不定以至經期亂、生暗瘡等，都可能是賀爾蒙失調特徵。（iStock）

「當某種賀爾蒙水平過多或過少，就會造成賀爾蒙失調，導致一系列身體和情緒上的問題，包括月經不規則、生暗瘡、失眠等。賀爾蒙失調可由多種原因引起，包括年齡、生活方式、壓力、藥物、疾病等，這些因素打亂了內分泌系統的正常運作，導致賀爾蒙失調。」李醫生說。

徵狀可廣泛影響身體

賀爾蒙失調的特徵因人而異，不同的賀爾蒙失調會導致不同症狀，以下是一些常見特徵：

1.月經問題：月經異常是賀爾蒙失調最常見的徵狀，包括經量增加或減少、經期延長或縮短，甚至出現閉經的情況等。

2.生育問題：賀爾蒙失調可導致月經不規律，亦可影響排卵，引致生育困難。

3.皮膚問題：若雄性賀爾蒙過度活躍，可導致皮脂腺分泌過盛，導致毛囊堵塞，引起暗瘡。雄性賀爾蒙過度分泌，亦會導致體毛過盛，包括下巴、嘴唇、胸部和腹部等部位。

4.情緒不穩：不同的賀爾蒙失調會導致不同的情緒問題。當女士踏入更年期，雌激素水平下降，令情緒容易出現波動，例如情緒低落、焦慮、易怒、抑鬱等。另外，甲狀腺問題亦會影響情緒，甲狀腺功能減退症（甲減）可導致情緒低落、疲勞、注意力不集中等問題；而甲狀腺功能亢進症（甲亢）可導致焦慮、急躁、易怒等。

5.肥胖：賀爾蒙失調可影響新陳代謝，減慢能量消耗，導致體重增加。

6.失眠：更年期女士因雌激素水平下降而導致失眠；甲狀腺功能減退症可引致疲勞和嗜睡；而賀爾蒙失衡也可影響睡眠的激素分泌，如褪黑素和皮質醇等，從而影響睡眠質素。

7.性功能障礙：賀爾蒙失調，尤其是雌激素水平下降，可導致性慾下降、陰道乾澀、性交疼痛等問題。

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藥物及日常起居同步改善

當出現賀爾蒙失調徵狀，都應盡早求醫，醫生的治療方法取決於賀爾蒙失調的原因，治療方式主要以藥物或改變生活方式同步進行。

1. 藥物治療：藥物是處理賀爾蒙失調常用的方法。

避孕藥：避孕藥可以平衡賀爾蒙水平，以調整經期紊亂的情況，也可治療因為雄性賀爾蒙過度分泌所導致的暗瘡或多毛等症狀。

賀爾蒙補充療法：通過補充賀爾蒙，以紓緩女性更年期的症狀，包括潮熱、失眠、情緒波動等

甲狀腺藥物：若是甲狀腺素不足，需服用甲狀腺素補充劑，反之若是甲狀腺功能亢進症，則需要抗甲狀腺藥物。

2. 改變生活方式：保持健康的飲食、規律的運動，充足的休息，減少壓力等，可有助紓緩賀爾蒙失調徵狀。

均衡飲食：均衡飲食有助調節賀爾蒙水平，日常生活應多吃蔬菜水果，避免高脂肪高糖份的食物及加工食品，亦要避免攝取過量咖啡因。

定時運動：運動有助降低體內的壓力賀爾蒙，幫助放鬆身體，減輕壓力。定時運動亦有助維持理想體重。

控制體重：保持健康的體重是預防賀爾蒙失調的重要方法之一。

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保持良好的生活習慣：作息定時，以保持充足的睡眠；而吸煙飲酒對賀爾蒙水平有負面的影響，所以應避免吸煙和過度飲酒。

定期身體檢查：可及時發現和治療可能存在的賀爾蒙失調問題，並預防賀爾蒙失調引起的疾病。

李醫生表示，需要注意的是，賀爾蒙失調有時是不可避免的，因為它可由年齡、環境等多種因素導致。但是，採取健康的生活方式和預防措施可以降低賀爾蒙失調的風險。如懷疑自己有賀爾蒙失調，建議盡早求醫，以得到適當的治療。

記者：周美好