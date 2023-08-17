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【貪污案件】房屋事務主任為逾380個單位家訪 　住客已離世揭虛報工作紀錄

社會 17:19 2023/08/17

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(資料圖片)

廉政公署調查貪污時，揭發一名房屋署（房署）房屋事務主任涉嫌使用載有虛假資料的紀錄，誤導房署她曾巡查多個公共租住房屋（公屋）單位，並核實住客入住情況。廉署昨日（八月十六日）落案起訴該名房屋事務主任違反《防止賄賂條例》。

涉案的房屋事務主任名為李碧琪，51歲，被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。被告已獲廉署准予保釋，以待明日 （八月十八日）在西九龍裁判法院答辯。

被告案發期間派駐東涌滿東邨，職責包括處理租務事宜，以及進行兩年一度的家訪，突擊巡查公屋單位，核實及記錄住客入住情況以打擊濫用公屋資源。滿東邨滿康樓的家訪由被告一人負責。被告向房署提交的紀錄顯示，她於2020年11月至2021年23月期間曾到滿康樓逾380個單位進行家訪，但房署審視紀錄時發現其中一個單位的唯一住客已離世。

廉署接獲房署轉介的投訴後展開調查，發現被告提交的逾320份紀錄有問題，徵詢律政司意見後落案起訴被告19項樣本控罪。控罪指被告涉嫌在上述期間使用19份載有虛假資料的紀錄誤導房署，虛報她曾到滿東邨滿康樓19個單位進行家訪。

房署在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署提醒公務員須時刻秉持高度誠信，盡忠職守，以確保公共資源運用得宜。

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