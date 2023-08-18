【GT跑車浪漫旅】打機宅男變真賽車手傳奇　開畫即登榜首改編真實追夢故事

▲ Jann因一次意外，對賽車產生陰影，結果靠色士風大師Kenny G助他走出困局……（電影戲照）

打機迷一定認識PlayStation賽車遊戲「GT」，經典頂級靚車如雲、畫質操控逼真，充滿駕車的真實感。

英國後生仔Jann Mardenborough自小是「GT」迷，2011年年方十九的他以素人身份參加電競比賽，之後再躋身成為在賽道疾馳如假包換的真正賽車手。上周開畫日榮登本地票房首位的電影《GT跑車浪漫旅》（Gran Turismo），正是以Jann的故事為藍本，打機打出一片天，夠晒熱血勵志！

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無論稱為「打機」或現在專業些叫「電競」，父母對仔女打機大都不大贊同，Jann Mardenborough（艾查馬達維飾演）都不例外，阿爸終日嘮叨兒子宅在家打機十分擔心，不如完成乃父過往未達的心願成為足球員。

Jann站在十字路口迷惘之際，飛雲機會來了！由Nissan及Sony PlayStation聯手創辦的GT Academy，參賽者在GT遊戲中進行網絡比賽，10名優勝者前往英國Silverstone Circuit Race Camp進行為期一周淘汰賽，最終優勝者獲得參加Nissan車手培訓計劃，在專業車隊幫助下提升技能以獲取國際賽車執照，參加國際賽事，成為真正的賽車手。

主角直接做自己角色的替身

既然以賽車為主軸，電影牽涉很多賽車鏡頭，主角艾查馬達維透露，觀眾在戲中看到他在車廂中駕駛的畫面百份百是他親身駕駛。更難得的是，其中一位擔任他替身的特技車手，正是Jann Mardenborough本尊！有他在場，鏡頭取景角度更逼真完美外，而且因為電影是他本人的故事，補充了不少畫面及內容，大大加強了電影真實感。

▲ 電影《GT跑車浪漫旅》製作認真，用真賽車、真賽道、真車手、真團隊、真戰衣，帶觀眾置身賽車場。（電影戲照）

《GT跑車浪漫旅》是一部還原度非常高的電影，裏面出現的賽車、賽道、車手、團隊、戰衣都是真正比賽規格︰把戰車放到賽道上，需要維護和監察，繼而組建一隊約500人、由專業「大偈」、技術人員和I.T人員組成的團隊，每個拍攝地點全程跟足，包括︰布達佩斯、德國、奧地利、斯洛伐克、杜拜及東京。

場面刺激 感受速度感

電影尾段出現的勒芒（Le Mans）——世界上最著名的賽道之一，則由監製夏斯與美術總監馬田韋斯特合作，將F1賽道亨格羅林（Hungaroring）改造而成；電影中的特技賽車場面，也特別找來經驗豐富的特技車手，當中更有真賽車手上陣。連演員身穿的賽車服，都是正規的、經過FIA國際汽聯認可的賽車服，所有裝備是完全防火的，製作極嚴謹認真。

電影有多場緊張刺激的賽車場面，就算你是否熟悉賽車，一樣睇到扣人心弦、腎上腺上升。導演尼爾保甘指大部分鏡頭都是真實賽車場面並非電腦特技效果，為讓觀眾有最真實的體驗，他動用了帶有Rialto擴展功能的Sony Venice 2 攝影機，將它放置在賽車內或外以前無法配置的微小地方，並在場地和車頭設置多部無人機，把現實的速度感和賽車手的視覺都寫實呈現，觀眾能一同刺受到速度感與刺激感。

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超級GT賽車空群而出

戲中的GT賽車目不暇給，首次亮相包括︰日產Nissan GT-R Nismo GT3、林寶堅尼Lamborghini Huracan GT3、雪佛蘭Corvette C8.R GT3、奧迪Audi R8 LMS GT3、法拉利Ferrari 488 GT3 EFO、保時捷Porsche 911 GT3 R、麥拿倫McLaren 720S GT3、寶馬BMW M6 GT3、Aston Martin Vantage V8、凌志Lexus RC F GT3、雪佛蘭Chevrolet Camaro GT3、福特Ford Mustang GT3及Ford GT，整部電影出現高達65輛GT賽車。（已上映）

記者：周美好