【米價上漲】泰國食米出口價急增2成　本地進口商：9月零售加價5至10%

▲ 泰國食米出口價急增2成，本地進口商指9月零售加價5至10%。（iStock圖片）

全球最大食米出口國印度近期禁止大米出口，引發市場爭相搶米。泰國每噸本土精米出口價格升近兩成，至4,635港元，每噸基準白米出口價更創11年來新高。本地註冊食米進口商指，入口成本上升，9月的零售價將增加5至10%，如印度持續禁止大米出口，食米進口價更會進一步上漲3成或以上。

日本《日經新聞》報道，由於不少投機者囤積大米，導致可出口的大米供應減少，泰國本土精米價格上周升近20%至每噸21,000泰銖（約4,635港元），泰國基準白米（包含5%碎米）出口價格亦上漲至每噸610美元（4,774港元）的11年高位。

報道又指，雖然泰國政府表示無意限制大米出口，泰國大米出口商協會名譽會長Chookiat Ophaswongse指，泰國大米供應出現前所未有的緊張情況，因每年都會有大量大米剩餘，但目前泰國大米市場陷入混亂，因部分大米出口商因擔心價格波動及供應不確定，無法提供任何報價。泰國每年生產約2,000萬噸精米，其中一半通常用於出口。

本身是註冊食米進口商、香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，泰國大米價格上升屬預期之內，因為全球對印度白米需求大，印度禁止大米出口，勢必令其他地區對泰國及越南米等需求大增，如果印度繼續有關決定，估計食米進口價可能最多上升5成。他指出，泰國米的入口價早於上周已出現加幅，本港食米進口商仍在出售庫存，因此對零售價未有影響，預計「舊米」在月底售罄，9月零售價會增加5至10%。

黃家和稱，正考慮改為在其他東盟國家增加採購，並期望特區政府可盡快與內地有關部門商討，加大內地米進口本港的配額，曾向工業貿易署反映訴求，不過相關決定涉及更改國家法規，料短時間內難實施。

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記者：陳麗娜