【全球性調查】「扮工」時間最長頭3名亞洲國家包攬　打工仔浪費最多時間「開會」

▲ 有調查發現，不少打工仔都浪費時間在「表演性工作」上。（示意圖，取圖自《愛回家》)

「扮工技巧」相信是不少打工仔必備的生存技能之一。最近有一項研究針對「表演性工作」（performative work）進行全球性調查，發現最懂得「注重於表現上的忙碌」的頭3名國家，也是位列在亞洲之中。

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根據媒體《CNBC》報導，是次調查是由Salesforce的子公司 Slack和研究公司 Qualtrics進行的，對象是全球一萬八千多名員工包括管理層，涵蓋的國家共9個。最後，得出「表演性工作」所花時間的百分比排名結果如下：

第一位：印度 43%

第二位：日本 37%

第三位：新加坡 36%

第四位：法國 31%

第五位：英國 30%

第六位：澳大利亞 29%

第七位：德國 29%

第八位：美國、韓國 28%

頭三甲均由亞洲國家印度、日本及新加坡包攬。相反，在「實際工作」的時間百分比的全球排名上，也同時顯示這3個國家是佔最短的百分比，分別為57%、63%及63%；而「實際工作」時間最高百分比的國家則是韓國，是72%。

Slack的亞太區「技術傳播者」Derek Laney表示，「表演性工作」包括

花費大量的時間在會議上作出『團隊展示成果』，而不是做出決策或解決問題。

Derek補充道，員工們會有如斯表現，很大可能是因為領導者用「 可見的活動」來判斷員工的生產力，而不是專注於在事件上取得實際的成果。報告更指出，打工仔可能會感到有壓力，從而超時工作、立即回復電郵或增加參與會議的次數。

對此，Derek坦言，

這種脫節會導致員工努力在領導面前表現得很好，從而導致浪費精力。

所以，接受調查的打工仔表示，最希望公司可以通過成績指標為工作進行評估，而不是活動指標。Derek建議眾企業可以探索新的、不同的工作方式，而不只是用開會來評定表現，以達致更有效的工作成果。

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責任編輯︰陳珈希