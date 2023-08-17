【職業≠人品】做醫生機師一定叻仔？　機師自白：勿用職業定義一個人好壞

▲ 用身份和職業去定義一個人只會是煙幕，不是真實的。

很多人覺得機師制服好有型，戴着太陽眼鏡，拖着手提包，很帥地走出機場，令人羨慕不已；然而，這正是史丹很少在外人面前介紹自己是機師的原因，史丹不喜歡用職業去定義一個人，更不喜歡用外表去衡量一個人的尊貴。如果你因為很喜歡機師的外表而想飛，我建議你去當演員好了，演員可以扮演各種不同的光鮮職業，又不用理會那職業的辛酸，可謂一舉兩得。

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很多時候，我們會不自覺地用職業去定義一個人的好壞，以及衡量他的家境，你是醫生，懸壺濟世，一定是個大好人，但從新聞報道也見過不少壞醫生，遭點名除牌的。你有虔誠的宗教信仰，必定心中充滿愛，做甚麼事都一定滿載神的愛，這是甚麼理論？見過不少掛着神之名的人，四處呃呃騙騙。我認為用身份、職業、外表去定義一個人，只會是煙幕，不是真實的，所以在新相識的人面前，史丹很少提及自己的職業，最多只說在航空公司上班，你覺得我是好人或壞人，都是「我」，而不是「機師的我」。

但是親戚朋友介紹史丹時，就一定說：「嗱！阿邊個個仔，係機師來㗎，好叻仔㗎！」我最不喜歡聽到這類開場白，反正你都不了解我的工作性質，不如講：「阿邊個個仔，去完外地貧民區探訪，了解多咗窮人生活呀」、「阿邊個個仔，大時大節都回家食飯㗎，好顧家呀」，這些說話反而覺得有事實根據，而不是用職業去營造一個美好形象。當然，史丹還是會因為從事機師工作而感到光榮，並不是為了外表，而是熱愛工作性質，用專業去貢獻社會，感覺非常美好。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「介紹自己」。

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