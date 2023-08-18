【生命鬥士】昔日公院照顧病人見證生死無常　港媽患末期腸癌竭力求生只為爭取家人共處時光

▲ 昔日公院照顧病人見證生死無常，港媽患末期腸癌竭力求生，只為爭取家人共處時光。

醫護人員的工作是照顧病人，但相反成為病人，與病魔糾纏也是很艱難的一件事。在本港公立醫院病房從事健康助理的港媽Pauline，原本負責照顧病人的工作，但兩年前因胃部不適向醫生求醫，最終確診罹患第四期腸癌。

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據Facebook專頁「善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care」分享案例，Pauline於兩年前不幸確診患上第四期腸癌。消息有如尖銳的石頭，不斷在她胸口翻轉。不過，隨著時間消耗石頭轉動的能量，她放下恐懼和不安，並萌生一個信念，相信在家人的關愛和支持下，身體總會康復。

原本在公立醫院病房從事健康助理的Pauline，每天進出病房，主要照顧初生嬰兒和植物人。

令我印象最深刻的，是一位當時只有三歲的嬰孩。我看著他被送入病房，一住就十多年，至我因病辭職時，他仍躺在床上，每天靠儀器維持生命。他讓我看到「生命」不由自己主宰，人生時有無奈。

生命總要往前行

昔日Pauline的工作是照顧病人，如今卻成為病人，切身與病魔糾纏。面對癌症，她需要割除腫瘤、接受化療、服用標靶藥，這些副作用為她身體帶來種種不適及長期失眠。她不朽的堅持只求換取「活著」，爭取與家人共處，但「付出」未能成全她的願望，病魔並沒因此而退讓。

既然疾病選中我，我只能面對，因為生命總要往前行。雖然它折磨我的身體，但我堅持每天做適量的運動和注意飲食，保持心情開朗，以平安的心靈面對人生。疾病讓我更懂得珍惜與家人相處，愛惜一分一秒。我向家人道盡所思所感，因為我不知道明天會怎樣。

生命是有重量的，縱使Pauline豁然面對疾病與死亡，但對家人、尤其是兩名女兒卻萬般不捨。她的不捨源於母愛，作為父母，總盼望見證子女每個人生重要階段。Pauline的兩名女兒雖長大成人，但她仍有所牽掛，希望她們能擁有自己的家庭。

珍愛家人

未來是盼望，過去是回望。Pauline氣若游絲笑道：「最懷念以前與女兒到日韓旅行，但疾病令我不良於行。最近一次『出行』已是六月，女兒開車載一家上太平山，觀賞香港夜景，當晚的夜色格外迷人。」

隨著病情惡化，Pauline需接受寧養紓緩治療。因公立醫院受疫情限制探訪， Pauline與家人商議後，決定入住「賽馬會善寧之家」。丈夫何先生指，善寧之家設陪宿安排，方便家人日夜陪伴，讓他們可爭取時間共處；加上醫護人員悉心照顧，臨床社工提供善別輔導，紓緩哀傷情緒，太太能安心養病，走完人生最後旅程。

我希望你能為家人堅持下去！信仰讓我們得到安康、安詳。倘上天安排你要與我們暫別，但願他日我們再遇重聚，一起生活。

内容獲Facebook專頁「善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣