【美食展】參展商對市況樂觀盼生意額升1至3成　1元淮山麵開售不足5分鐘售罄

▲ 美食博覽今早在灣仔會展開幕。（湯致遠攝）

一連5日的美食博覽今早（17日）在灣仔會展開幕，開場前有大批市民排隊等候入場。早上10時，大批市民一窩蜂跑到各個1元優惠的攤檔。不少市民自備購物車和行李箱入場「掃貨」，亦有内地旅行團參加美食展；1元淮山麵開售不足5分鐘已售罄，有參展商料生意額升1至3成。

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奇華執行董事黃嘉信稱，今年美食展人流不錯，加上今年是復常後首個美食展，又可以有試食，氣氛也較熱鬧，今年亦有提供8折月餅優惠，料生意額較去年升超過1成。

壽桃市場部副經理鄭小姐稱，1元箱裝淮山麵（每日限量30件），開售不足5分鐘已售罄，反應熱烈，期望試食可帶動現場氣氛，令生意額可破千萬。被問及北上消費會否影響生意，鄭小姐表示不擔心港人北上消費的情況，因為很多旅客同樣會來港消費，而且消費相對疏爽，其中有一個内地客花費700元購買禮盒和麵。

大埔振興肉丸執行董事陳岳成稱，美食展人流都算多，人均消費約100至200元，主要買急凍肉丸。本港今年全面復常，很多市民會報復式旅遊和北上消費，陳認爲周六的生意額是最關鍵，料生意額較去年升一兩成，有見及此，今年特別推介一些深海魚丸、咖喱魚丸等，價錢相對較大衆化，亦會推出120元3包、50元3包炸魚皮等優惠。今年振興設立熟食攤位，以滿足部分「食完就走」市民的需求，並挖掘更多其他潛在客戶。

抽到3樓位置的Gooday Production Ltd負責人Tianlo指，首日早上3樓人流相對較靜，但預計周末人流會變多，期望今年生意額與去年相若。Gooday Production Ltd每日下午3點推出1元法式油封鴨脾（每日限量10隻）。

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何先生帶同2名孫子一同到美食展，買了孫子喜歡吃的牛丸、紫菜、蝦餃、燒賣等，目前花了300元，打算稍後會買瑪黛茶。何先生指，自己沒有預算要用多少錢，直言「孫子話要就要，都無所謂」。另一位李女士，用1,000元買日本食品，包括鷄肉、生蠔、鷄蛋，又指之後會再來多兩三日，預計花幾千元，與去年相若；另有市民入場豪花2000元買5箱日本長野和山凌新鮮白桃。

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記者：楊佩瑩