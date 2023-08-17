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【遇溺身亡】八旬婦維園1.2米池遇溺亡死因研訊　救生員指有泳客站立拍水阻視線

社會 17:55 2023/08/17

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八旬婦維園1.2米池遇溺亡死因研訊，救生員指有泳客站立拍水阻視線。（資料圖片）

八旬婦2018年在維園游泳池游早水時，疑在水深1.2米的泳池遇溺亡，事發時有16名救生員當值，死因庭今（17日）召開死因研訊。救起死者的更台救生員供稱，當時有泳客在泳池站起拍水時，其視線受阻擋。

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死者何桂珍（終年87歲），2018年8月17日在維多利亞公園泳池游泳時遇溺，送往律敦治醫院後不治。

死者女兒黃雪芬供稱，母親每天均會游泳，她曾陪母親游泳，母親用狗仔式「撐吓撐吓」游泳。代表康文署的律師代表指，死者事發前數年曾跌斷右腳，黃稱母親康復得很好，可正常行路。

下水救死者的救生員朱啓彰供稱，當日早上6時半起在多用途池巡邏，7時甫上更台便聽到有人叫救命，朱便敲鐘落水救人，救起死者時已發現她面部發紫。朱供稱，在更台上看不到死者，指泳池當時有很多長者拍水，「個個企喺度，有視線阻隔」。

救生員李文豪供稱，當日早上6時起沿多用途池邊巡邏，至6時55分請示上司後吃感冒藥，吃藥後返回大池時聽到同事敲鐘，多名同事跑向泳池，有同事協助溺者，及後救護員到場。

李稱，在池邊巡邏時有機會被拍水的人群阻擋視線，李指有一群泳客慣常在池中數拍子拍水，動作大濺起水花，拍水聲亦很大，以往曾有同事提醒泳客減低聲量。李指更台同事的觀察視野較佳，但承認他距離泳池較近，又指拍水泳客有機會阻擋其視線，但他會周圍行巡邏。

聆訊明（18日）續。

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記者：陳曉欣

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