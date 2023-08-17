【粉紅10月】乳健同行籌款活動10月15日山頂舉行　推廣乳健支援乳癌患者及乳癌研究【內附連結】

▲ 「乳健同行2023」籌款活動，將於2023 年10月15日（星期日）在港島山頂舉行。

香港乳癌基金會（基金會）年度旗艦籌款活動——「乳健同行2023」，將於2023 年10月15日（星期日）在港島山頂舉行。今年的主題是「重新出發．守護乳健」，旨在喚起大眾關注乳癌在香港的威脅，同時籌款支持基金會透過教育及檢查服務推廣乳健、支援乳癌患者，以及乳癌研究及倡議等工作。基金會透過活動呼籲各界人士保持恆常運動的習慣，守護自己的健康。

是次活動步行路段平坦，由山頂道花園出發步行至山頂凌霄閣，參加者沿途可飽覽醉人的香港景色。全程步行距離約3.5公里，約需1小時至1.5小時完成，適合任何程度及年齡的人士參與。

可獲精美紀念品

為響應「粉紅10月」，基金會鼓勵參加者穿上粉紅服飾，共創善舉。「乳健同行2023」由即日起接受報名參加，成功報名的參加者更可於活動當日獲得精美紀念品包乙份，數量有限，先到先得。

「乳健同行2023」特設多個獎項及豐富獎品以表揚參加者的踴躍支持。參加者一經報名及捐款，即獲資格競逐「最高籌款獎」、「最踴躍參與獎」及「粉墨登場獎」，贏取豐富獎品。獎項結果將於活動當天現場公布。

「乳健同行」活動

日期：2023年10月15日

時間：8:15am至1:00pm

地點：山頂

報名請按此

編輯：葉翠華