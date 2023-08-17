【破毒強人】何廣沛獲封新一代初哥哥感榮幸　郭柏妍撐緋聞男友丁子朗北上參賽

TVB劇《破毒強人》自開播出以來，演啞巴外賣員的何廣沛獲不少好評，連帶青梅竹馬好友阿Wing（郭柏妍飾）亦備受關注。

今日（8月17日），何廣沛跟郭柏妍與《破毒強人》眾演員現身油塘某商場出席宣傳活動，兩人並齊接受TOPick訪問。

【破毒強人x香港小姐】郭柏妍喝人夠狠獲封黑面女神 網民：唔介意可以郁手打我

▲ 郭柏妍和何廣沛出席《破毒強人》宣傳活動。（陳慧安攝）

廣柏CP甚討好

網民對「廣柏CP」甚為受落，更封二人為新一代「君好+初哥哥」，何廣沛對於獲讚賞感覺開心和榮幸，他說：「可能我劇中要做手語，加上我們給予觀眾清新的感覺，因為這套劇比較暗黑，主要講毒王毒臬，而我倆角色之後又誤入岐途，觀眾會可憐我們。」

說到若將來獲邀演第三代「君好+初哥哥」，何廣沛即笑說：「又拍新版？如果演《十月初五》3.0，我想跟第一代君好拍攝。」在旁的郭柏妍即說：「我都想再見下『君好』。」兩人早前跟佘詩曼合作劇集《新聞女王》，廣沛即說：「如果真係拍3.0版，希望阿佘可以客串下。」

▲ 《破毒強人》兩位男女配角的演出獲好評。（劇照）

郭柏妍首演黑面女：自己唔敢睇

另外郭柏妍劇中不時對何廣沛黑面，因而獲封「黑面女神」，郭柏妍說：「我睇番都覺得真係好惡，看到自己經常黑口黑面，所以之後不敢看，怕觀眾憎我。」何廣沛即笑說：「即是你見到自己黑面，都不好意思看下去。」

接著他也大讚郭柏妍：「你演黑人憎角色令人感覺討厭，自己也頂不住，證明你演得好。」

對於網民笑言「想畀郭柏妍鬧」，她即說：「現實中我很少黑面和鬧人。(對另一半很少黑面？)我沒有特別記著，只是我很少發脾氣。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【破毒強人】郭柏妍與「手語」何廣沛合唱《明年今日》 被封封新一代「君好+初哥哥」

回應丁子朗做練習生捱批

說到緋聞男友丁子朗參加男團選秀節目《亞洲超星團》，現年26歲的丁子朗卻被批年紀大，對此郭柏妍說：「我不知道呢，因為我無參加過這類比賽，入到圍應該有機會吧。」

當年何廣沛也差點成為男團天堂鳥成員，他說：「只是純粹了解過，最後揀回演員這條路，自己對演戲興趣大一點。」問作為男團成員，丁子朗是否「超齡」？廣沛說：「廿幾歲不算年紀大，我聽聞有個冠軍得主是3字頭，樣搭夠。」在旁的郭柏妍也同意：「對，樣搭夠。」

最新影片推介：COLLAR專訪

記者：游艾維