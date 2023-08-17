【美食展優惠】百佳推多項優惠吸客　焦點：買滿$50加$1換即食鮑

▲ （百佳圖片）

美食博覽今日（17日）開鑼，展商積極推出不同優惠吸客。首200位顧客於美食博覽百佳攤位，消費滿$50即可加$1換1包安記金牌溏心鮑，優惠期由2023年8月17至8月21日。

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百佳攤位同時設有點心小食區，6粒安記即食鮑魚售$40。攤位亦會擺賣各地美食，包括小食、雪糕、新鮮生果及凍肉海鮮等。

在指定攤位鴻福堂（1B-D18），安記（1C-C02），時鮮菓汁（1D-A10），日清食品（1D-C02），壽桃（1E-A02），四洲集團（1E-C08）買任何產品，送一張$5百佳攤位優惠券。

百佳攤位：

地址：香港會議展覽中心1A-A02，04，B01，03攤位

日期及時間：8月17-20日 10：00 - 22：00，8月21日 10：00 - 18：00

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責任編輯：陳麗娜