【好人好事】烏蘭巴托東亞青運　3港人遠赴蒙古任義工

烏蘭巴托2023東亞青年運動會在昨日（16日）揭幕，共有11個項目將於本月16至23日舉行，中國香港代表團超過200人已陸續抵達蒙古烏蘭巴托，準備參加賽事。但其實除了一眾運動員外，今次亦有3名港人遠赴蒙古擔任今次運動會的義工，他們的支援和付出，對港隊運動員來說亦是另一種方式的支持，更讓他們見證了一個賽事成功進行背後無數人的付出和努力。

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港協暨奧委會於今年3月為東亞青年運動會招募義工，港人林浩峯一直熱愛參與義工工作，他自2008年北京奧運開始就積極參與，已連續15年參與成為多次大型運動會的義工，而這次的活動已他參與的第18個活動。他表示，期望今次活動能廣交到來自蒙古的朋友。

而關煒霖則是一位跆拳道運動員，以往是以運動員身份參加各種比賽的他，這次希望能夠以另一個身份參與國外大型賽事。他表示，這次作為義工的經驗讓他有機會見證到賽事背後的不同方面運作，包括交通和物資安排等，並深刻體會到一個賽事的成功需要背後眾多人的努力和協作。

趙健雄擔任港協暨奧委會的協辦義工，他的主要工作是協助港協暨奧委會與本地主辦機構之間的溝通。他提到，活動中最大的挑戰是蒙古市內的交通情況，有時候非常特殊，因此在第一天他們主要安排了與不同運動隊的工作人員交接工作證。他也提到，有時候可能會遇到突發的天氣或交通情況，時間比較緊迫和匆忙。

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