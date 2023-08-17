【日本限定Super遊】周奕瑋打麻雀不敵老友記　鄺潔楹余思霆被睇中做長野新抱

▲ 《日本限定Super遊》

TVB旅遊節目《日本限定Super遊》在周六（8月19日）播出一集，「獎門人」曾志偉帶領周奕瑋（Jarvis）、余思霆和鄺潔楹（Judy）到日本人均壽命最年長的長野縣探索長壽之謎。

首站行程，獎門人帶大家到長壽食堂品嚐二十四節氣系列鄉土定食，大部份菜式都標示了減鹽及有卡路里標籤，夠晒健康。

接着Jarvis、Judy和霆霆一同參觀善光寺，該處有一座撫佛，相傳身體邊度唔舒服，只要撫摸佛像相應位置，佛像便可為其承受病痛，Judy笑言：「我想高啲，係咪摸佢隻腳就得？」Jarvis即寸爆她：「生得唔高，唔係病痛嚟㗎！」霆霆加把嘴說：「你可以摸吓個腦。」

【日本限定Super遊】獎門人曾志偉領隊體驗草津溫泉 余思霆鄺潔楹展現最萌身高差

探索長壽之謎

3人之後去到安曇野知弘公園，跟一名75歲的婆婆學整烤餡餅，由於Judy和霆霆表現得頭頭是道，導師婆婆即時為自己的20歲孫仔求親，笑言兩人可以嫁往當地做長野新抱。

接著，Jarvis、Judy和霆霆去到被譽為「日本最長壽之村」的松川村探索長壽之謎，當地老友記生活寫意，每月均會舉行一次卡啦OK大會，齊齊上演「老年好聲音」。

另外，還有記憶力麻雀大會，Jarvis與老友記攻打四方城，惟因不諳日本牌慘食詐糊！

最後一站，Jarvis、Judy和霆霆去到信州長屋酒場食好西，大歎冰下魚、炸凍豆腐和野澤菜天婦羅等美食，Judy更獻出人生第一次吃馬肉刺身。

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