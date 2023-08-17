【歧視索償】疑懷孕不獲續約指控前僱主　物流公司女經理獲償逾93萬

▲ 物流公司前經理懷孕遭解僱，區院法官裁定前僱主須賠償逾93萬元。資料圖片

中旅貨運前高級女經理疑於2017年因懷孕而不獲續約，早前透過平機會入禀區域法院，要求前僱主賠償。法官今（17日）頒下判詞，裁定前僱主違反《性別歧視條例》，下令就收入損失及情感損失等賠償93.5萬。法官於判詞指，高級經理懷孕是前僱主解僱她的原因，她亦因被解僱而不獲年終獎金。

申索人姓周，答辯人為中旅貨運物流中心有限公司（下稱中旅貨運）。

法官於判詞指，申索人稱於2009年起於中旅貨運任職高級經理，2017年3月底懷孕，因懷孕而不獲續約，以及不獲支付年終獎金。答辯人則聲稱申索人是因公司的架構重組及業務減縮而被解僱，年終獎金則是酌情發放的獎金，申索人因工作表現不理想而不獲發獎金。

法官指，答辯人就申索人於工作方面的指控沒有根據及不公，考慮到申索人通知公司總經理懷孕，與總經理聘請員工的時間距離後，答辯人有關架構重組及業務減縮等的陳述似乎不太真實，故推斷申索人懷孕是答辯人解僱她的原因。

法官續指，有關年終獎金方面，申索人早前聲稱作為部門負責人，事先會獲告知分配給她的部門員工的年終獎金總額。法官指，中旅貨運的人事部經理亦有類似證供，並指有關做法是基於公司政策，即希望為員工提供較穩定的總收入。

法官指，從答辯人的總經理及人事部經理的證供可見，若公司員工在該年度離職，則不獲該年度的年終獎金。故此，法官認為申索人因被解僱而不獲年終獎金。

法官裁定答辯人違反《性別歧視條例》，需向申索人賠償共逾93萬元，連同利息及訟費，當中包括30.6萬元屬收入損失、13萬元情感損失，以及49.8萬元年終獎金。法官補充，13萬元情感損失只是暫時評定的金額，若答辯人未有向申索人道歉，或會額外增加賠償。

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記者：梁錦麟