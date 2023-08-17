【教師權益】黃建豪倡校及早設機制應對縮班殺校　不應堆砌罪名迫教師離職

▲ 主席黃建豪表示，法團校董會擁有極大權責，期望他們以合情合理的手法處事。（梁凱婷攝）

教育界勞資糾紛持續發生，教育工作者工會成立近2年，至今接獲超過1700宗求助個案，主要與教師合約、薪金及公積金有關；今年數目較去年同期升近2成。其中，有資深教師遭學校無理對待、拖欠公積金，承受極大精神壓力。主席黃建豪表示，法團校董會擁有無尚權責，期望他們以合情合理的手法處事，令教師能專注教學。他另建議學校及早就縮班殺校潮，制定方案以應對超額教師問題。

教工會自2021年成立，處理個案超過1700宗，會以協商或其他方法協助教師應對糾紛，成功率超過9成。已退休的巫老師向工會投訴，稱去年揭發學校校政問題後，遭校方扣起退休公積金的「政府贈款額」部分。多次向公積金組及所屬分區查詢無果後，他向申訴專員公署作出投訴，本年8月終取回所有款項。他形容有關款項為「一生人的積蓄」，故感到恐慌，並認為處理程序欠缺透明度，以致精神壓力倍增，須向精神科醫生求診。

黃建豪表示，教師在權力、資源不對等下，無法與法庭校董會對抗，盼管理層處事合情合理，令教師可將心力放在教室，非法庭上。他更強調，法團校董會擁有極大權責，有責任保障學生及教師權益，用專業手法管理學校。

近年學齡人口結構性持續下跌，再現縮班殺校潮，黃建豪建議學校及早制定機制，如按照學生成績、課外活動參與等評核，處理衍生的超額教師問題，並希望校方不要為削減人手，作出不恰當的人事管理手段，包括刻意安排突擊觀課、「查簿」、用粗暴言語對待教師，以便「堆砌罪名」，逼迫他們自行離職。

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記者：梁凱婷