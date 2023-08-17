【金手指】北京舉行發布會　梁朝偉劉德華回望40年來合作往事

▲ 梁朝偉與劉德華出席《金手指》於北京舉行的發布會。

電影《金手指》在今天（8月17日）於北京舉行全球定檔發布會，出品人英皇集團主席楊受成、導演及編劇莊文強、監製黃斌，主角梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、方中信及陳家樂齊出席。

梁朝偉、劉德華相隔超過20年後，再次於《金手指》世紀合體，兩位影帝在發布會上直言今次拍攝相當開心，偉仔更指雙方合作近40年，華仔是他最佳搭檔，兩位神級影帝在台上金手互握，更引爆全場起哄。

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再次打動兩大影帝

《金手指》最新的定檔預告在發布會上播放，揭開活動序幕。身兼導演及監製的莊文強先在台上簡介故事：「這是一個從100元到100億的故事，就是一個人怎麼用100元賺到100億的故事，這是一個美夢與惡夢不斷交換的故事，所以需要兩位好戲之人來演繹。」

莊導演跟偉仔華仔曾合力拍出港產片經典作《無間道》，對於能夠再次打動兩位影帝合體，莊導演表示非常榮幸。

▲ （左起）莊文強、梁朝偉、劉德華、黃斌。

華仔偉仔充滿默契

華仔亦分享當收到劇本時感受。「20年之後，再有機會跟梁朝偉一起拍戲，我看完劇本後，就問莊文強導演：『對手是誰？不會是梁朝偉吧？』導演點頭，這個作品就成了！」

偉仔一樣心有靈犀，大讚華仔是最佳拍檔：「其實我看甚麼劇本，第一人選都是劉德華，命運就是這樣，在電視台我們就是很好的搭檔、最佳拍檔，偏偏是20年才能合作一次，但是每一次都是非常愉快和開心的。」

台上亦展示3張相片，紀綠兩位從80年代電視台出道，再到《金手指》，他們近乎每隔20年就合作造經典，偉仔就指雙方雖然不算太多交往，但一合作上來就很有默契：「拍《鹿鼎記》時，那個時候剛入行，大家非常認真用功，每天工作量都很多，幾乎沒有私底下一起去玩，但恰恰就是這樣，我們的感情就在這個時候開始建立，演員之間的默契建基於信任，到今天大家還是好朋友。」

華仔聽後亦非常認同說：「回頭望到現在《金手指》，經過接近40年，我覺得我們還是最初那個時期，沒有太大改變。」偉仔更指跟華仔在新戲的關係，與《鹿鼎記》的差不多，同樣亦敵亦友。

阿Sa家樂感榮幸

蔡卓妍今次戲中將會周旋於偉仔和華仔之間，阿Sa在台上就分享開戲前，就相約偉仔聊聊角色，直言今次拍攝是天王級感受。「無論戲裡戲外都是，他們都是我的偶像，作品一直伴隨着我的成長，他們對我的影響很多，每次與華仔合作，有他在我就很安心，他給我很大安全感。」

有份參演的陳家樂，亦非常興奮跟兩位影帝合作。「20年前兩位影帝合作，我入戲院買票看了五次，以前要買票才能看到他們，現在竟然有錢收，我每天收工都不想離開現場，想看更多偉仔華仔的演出！」

▲ （左起）方中信、梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、陳家樂。

方中信演律師

方中信則簡介角色與拍攝感受：「我演偉仔的律師，幫他解決很多問題，我跟導演監製合作了很多次，希望往後的時間，他們還會繼續找我拍戲！」

發布會上有快問快答環節，演員們就手持一個「金手指」道具回答問題，當被問到戲裡戲外誰反差最大？結果一致指向偉仔，方中信就解釋：「記得有一場醫院的戲分，偉仔看到華仔後，反應完全改變！」偉仔都有指向自己，認同今次角色對比之前有相當大的轉變。

偉仔指華仔多受傷

至於問到誰人片場受傷最多，結果5個人都指向華仔，偉仔表示：「反正有華仔的戲，動作部份都在他身上，所以受傷最多。」華仔又補充指：「這部戲，我以為很多人會有打戲，但原來只剩我一個人有動作戲，經常跑來跑去！」

發布會壓軸部分，一眾主創及演員連同老闆楊受成上台，預祝電影票房大賣，楊受成分享感受：「非常榮幸，《金手指》有梁朝偉、劉德華，以及導演莊文強、監製黃斌，要請到這個陣容非常困難，下一部不知道何時可以開拍！」

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