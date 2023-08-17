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【學術交流】港大亞洲環球研究所第六屆「亞洲環球學人」計劃　十八位環球精英來港交流研究

社會 20:13 2023/08/17

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

(港大提供)

由港大亞洲環球研究所主辦的「亞洲環球學人」計劃今年第六屆舉行，入選的18位傑出學人來自17個國家，其中13位來自「一帶一路」的合作夥伴。新一屆的學人來自天然資源、金融科技、多邊組織、管理、法律等不同專業領域，將於8月至11月在港大校園修讀三個月的密集研究課程，針對世界及亞洲相關政策議題，透過研討會、工作坊，以及與不同領域内的頂尖學者深入探討交流。

香港大學經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授和副院長、亞洲環球研究所所長鄧希煒表示，為迎接當今社會所面臨的種種挑戰，未來領袖均需具備更強的領導力和對國際議題擁有更深入的了解。「亞洲環球學人」計劃的設立正正旨在培育國際影響力的環球領袖，特別在公共政策領域內為他們提供跨學科的綜合性培訓。

「亞洲環球學人」計劃總監、香港大學經管學院名譽高級研究員郭國全表示，「亞洲環球學人」計劃過去六年成功培養了領袖人才，在建立和加強本國與香港之間的關係發揮著關鍵作用。這些領袖帶領倡議，為香港、亞洲和全球社群帶來積極變革。

港大亞洲環球研究所是一所獨立智庫，其「亞洲環球學人」計劃旨在培育具國際影響力的環球領袖，致力於幫助未來領袖和決策者，以亞洲視野深入了解全球政策議題的獨特平台，促進學人建立和發展與亞洲各地的長期聯繫，自2017年成立以來已有來自全球43個國家，覆蓋亞洲、歐洲、非洲、中東、拉丁美洲和北美洲的74位學人完成課程，當中七成的學人來自「一帶一路」倡議的沿線國家。
 

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