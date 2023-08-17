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【中藥安全】兩名女病人服用國盛行中藥材「木香」後中毒　藥行決定自願回收

社會 21:05 2023/08/17

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(政府新聞處圖片)

兩名女病人早前服用「國盛行有限公司」一批「木香」中藥材後，出現中毒現象，一度需要留院。

衞生署今日(17日）表示，同意持牌中藥材批發商「國盛行有限公司」自願從市面收回一批「木香」中藥材（批號：60532110-1及生產日期：2022年6月25日），因其被發現受茄科生物鹼污染。

衞生署發言人表示，就8月15日公布的兩宗茄科生物鹼中毒個案的調查，署方今日接獲政府化驗所的化驗結果，顯示從香港防癆會香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）及靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）檢取的「木香」樣本證實含有茄科生物鹼。根據中藥文獻，有關中藥材不應包含被驗出的茄科生物鹼」

署方的調查仍在進行，而至今的源頭追查發現從上述兩間中醫診所暨教研中心檢取的「木香」樣本來自同一批次（批號：60532110-1及生產日期：二○二二年六月二十五日）。根據供應該批次「木香」的國盛行提供的資料，該批次的中藥材從內地進口後，在本地曾供應醫管局中醫診所暨教研中心及東華三院的中醫診所。為謹慎起見，署方已聯絡醫管局及東華三院，並得悉其下中醫診所已停止配發上述批次「木香」。而國盛行亦會從市面收回該批次「木香」，並已設立熱線（2547 1166）解答有關查詢。署方正密切監察收回行動。

根據《中醫藥條例》（第549章），「木香」為附表2中藥材。「木香」屬菊科植物木香的根，其功能為行氣止痛及健脾消食。

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