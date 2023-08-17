【新航線】香港快運10月開通馬尼拉直航　便利港客及菲傭

▲ HK Express將在10月開通香港直飛馬尼拉新航綫。（HK Express圖片）

HK Express（香港快運）今日（17日）宣布開通香港直飛馬尼拉新航綫，預計今年10月13日正式開通，每日一班航班飛往馬尼拉，更特別推出限時優惠 ，單程票價低至38元起。以10月23日至27日為例，只包手提行李，來回機票連稅為744元。

即日起至8月20日（晚上23:59）期間，登入HK Express官網預訂馬尼拉航綫機票，機票出發日期為今年10月13至2024 年3月 30日期間，即可享此特別優惠。

▲ HK Express將在10月開通香港直飛馬尼拉新航綫。（HK Express圖片）

HK Express表示，旅客在預訂機票時，更只需額外繳付10元，即可享寄艙行李限額由20公斤升級至30公斤。

▲ HK Express將在10月開通香港直飛馬尼拉新航綫。（HK Express圖片）

HK Express 行政總裁毛潔瓊表示，香港前往菲律賓航程很短，不僅是香港旅客的度假勝地，更是不少居住在香港和大灣區內菲律賓藉人士的家園，開通這條新航綫，方便外傭多個選擇回鄉探親。

近年較少港人去菲律賓旅遊，但當地是潛水勝地，馬尼拉尼諾伊阿基諾國際機場通往全國各地的航班頻繁，讓旅客可輕鬆地從馬尼拉，穿梭至菲律賓著名海灘和原始島嶼。菲律賓亦有歷史文化遺產，如聯合國教科文組織認可的王城區、繁盛的馬卡蒂區內，另有別具一格的時尚精品店，被認為世上最早的唐人街美食勝地岷倫洛。

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責任編輯：吳雋妍