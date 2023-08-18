【提防詐騙】警一周錄至少68宗旅遊套票騙案 白撞WhatsApp代買套票騙2.6萬元
社會 09:18 2023/08/18
警方表示，在一周之內已接報至少68宗關於旅遊套票的網購騙案。
案情指，一名61歲男子透過「白撞」WhatsApp訊息結識一名網友，對方假扮旅遊代理，聲稱以優惠價代買4套旅遊套票。男子不虞有詐，轉賬$26,000元至對方後，對方隨即失聯。
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詐騙專頁
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記者：黃穎津