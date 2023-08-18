  • 31°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 10:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【提防詐騙】警一周錄至少68宗旅遊套票騙案　白撞WhatsApp代買套票騙2.6萬元

社會 09:18 2023/08/18

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

警方表示，在一周之內已接報至少68宗關於旅遊套票的網購騙案。（資料圖片）

警方表示，在一周之內已接報至少68宗關於旅遊套票的網購騙案。

案情指，一名61歲男子透過「白撞」WhatsApp訊息結識一名網友，對方假扮旅遊代理，聲稱以優惠價代買4套旅遊套票。男子不虞有詐，轉賬$26,000元至對方後，對方隨即失聯。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】揀錯寢具易瞓捩頸腰痠背痛　脊醫教挑選枕頭床褥2大準則

高危貨品排行榜（16/8更新）

  • 酒店/露營/旅遊套票
  • 演唱會/主題公園門票/ 船票
  • 手袋
  • 電器
  • 智能電話
  • 遊戲產品/遊戲帳戶
  • 傢俬/家庭用品
  • 玩具模型
  • 海鮮食品
  • 健康食品

詐騙專頁

  • Astro Travel 星際旅遊（假冒同名專頁，假專頁編號： 100076369386919）
  • Hong Kong Macau Hotel Reservation Network（假專頁編號： 100087643577292）
  • Iwanttotravel（假冒同名專頁，假專頁編號： 100070813128980）
  • I Want To Travel EGL Tour（假冒同名專頁，假專頁編號： 100067977743873）
  • RunHotel. hk 搵酒店（假冒同名專頁，假專頁編號： 100090305851747）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

 

 

相關文章

【街頭騙案】電子零件黨再現　內地騙徒專向中年婦下手
20:29 2023/08/17
【街頭騙案】電子零件黨再現　內地騙徒專向中年婦下手
【中藥安全】兩名女病人服用國盛行中藥材「木香」後中毒　藥行決定自願回收
21:05 2023/08/17
【中藥安全】兩名女病人服用國盛行中藥材「木香」後中毒　藥行決定自願回收
【神經系統疾病中心】屯門醫院設立神經系統疾病醫療中心　盧寵茂視察工作
22:50 2023/08/17
【神經系統疾病中心】屯門醫院設立神經系統疾病醫療中心　盧寵茂視察工作
【新航線】香港快運10月開通馬尼拉直航　便利港客及菲傭
23:41 2023/08/17
【新航線】香港快運10月開通馬尼拉直航　便利港客及菲傭

你可能感興趣

【街頭騙案】電子零件黨再現　內地騙徒專向中年婦下手
20:29 2023/08/17
【街頭騙案】電子零件黨再現　內地騙徒專向中年婦下手
【中藥安全】兩名女病人服用國盛行中藥材「木香」後中毒　藥行決定自願回收
21:05 2023/08/17
【中藥安全】兩名女病人服用國盛行中藥材「木香」後中毒　藥行決定自願回收
【神經系統疾病中心】屯門醫院設立神經系統疾病醫療中心　盧寵茂視察工作
22:50 2023/08/17
【神經系統疾病中心】屯門醫院設立神經系統疾病醫療中心　盧寵茂視察工作
門票 船票 遊戲 演唱會 WhatsApp

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝