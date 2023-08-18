【TVB小花】何沛珈被爆與「星三代」阮浩棕撻着　TVB下「禁戀令」不能認愛

東張女神何沛珈近年深受TVB力捧，近日更在熱播中《寵愛Pet Pet》演寵物護士受到觀眾關注！而且，5月時她被欽點跟隨無綫總經理曾志偉到內地亮相直播節目，明顯得寵。

事業得意，愛情同樣得意，今日（8月18日）有報導指她原來早於半年前撻着「星三代」阮浩棕。

【寵愛Pet Pet】何沛珈演傻氣護士獲好評 棄當護士選港姐成東張女神【多圖】

二人半年前撻着

男方是已故資深演員梁舜燕的孫兒，父親則是監製，2020年加入邵氏的他入行10年，憑着其努力證明自己，現在劇接劇，除了在《隱門》演黃智雯暖男弟弟及《靈戲逼人》演熱血文武生而備受關注外，之前參演《異空感應》更「升呢」擔任第二男主角，足見為公司力捧小生之一。

▲ 何沛珈爆出戀情。

TVB下「禁戀令」

不過有指無綫一直向旗下上位小生、小花下「禁戀令」，即使拍拖亦要極低調發展，不容因此影響接Job，故除了他們外，丁子朗與郭柏妍、周嘉洛與陳瀅等都不容向外公開戀情。

二人未有否認戀情

對於指與何沛珈拍拖一事，阮浩棕接受傳媒訪問時最初表現驚青，事後未有否認戀情，並指近日有觀看《寵愛Pet Pet》，又表示若愛犬有甚麼不適會找金醫生（林夏薇角色）與Jessica（何沛珈角色）。

至於何沛珈受訪時明顯與男友夾合供，大讚對方在《靈戲逼人》表現出色，二人互撐。

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與女藝人保持距離

事業剛起飛的阮浩棕早前接受TOPick專訪時，問到愛情生活，以「專注工作」例牌答案作回應。雖然跟不少女藝人合作，他卻不怕戲假情真。他說：「跟她們只是好朋友，工作時碰到面會很多話說，但私下我不會主動聯繫。」他坦言會跟女藝人保持適當距離：「可能是天蝎座吧，所以想保留少許神秘，會有一點距離感，加上我性格內斂和少許社恐。」

▲ 阮浩棕劇接劇成上位小生。（經濟日報圖片）

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