【正能量】Band2仔喪父兼留級遭親戚奚落　感激媽媽好友支持：冇你哋我支持唔住

▲ Band2仔因成績差遭親戚奚落，幸有媽媽及好友支持。

子女成績好做家長當然開心自豪，但若孩子成績強差人意，父母仍能無條件正向鼓勵，對孩子的成長相當重要。有Band2港生因成績不好曾留級，加上父親患癌離世，母子多番遭親戚嘲諷，慶幸媽媽仍無限量支持他，聽他分享，他更在童軍結識一班好友，陪伴他溫習吃飯，走出喪父陰霾。

有港生在Instagram「schools.secrets」投稿，他表示，自己在Band2中學就讀，成績不理想，還試過留級。近日跟親戚吃飯時，長輩問起孩子們讀甚麼中學，這班堂和表兄弟姊妹大多讀書成績優異，就讀Band1中學，更有國際學校的學霸，因此他就被就嘲笑讀書差，連帶媽媽也被暗諷，最終整頓飯不歡而散。

入band2中學都夠膽出嚟見人等侮辱我嘅說話，仲暗寸我媽媽唔識教仔，生咗件唔識讀書嘅廢物。

最新影片：

事主解釋，而且父母是再婚，爸爸數年前癌症末期離世，父親的前妻和兒子深得一班親戚歡心，因此事主就不太受長輩歡迎，同輩又數落他，甚至私下稱他為「野仔」。

不愛讀書的事主，只對兩件事有興趣，包括童軍和電腦編程，因這兩件事才可獲得認同和讚賞。而自父親離世後，媽媽跟事主相依為命，雖然較少跟媽媽談心，但媽媽從不怪責他讀書差，更無限量支持他想做的事，即使媽媽沒興趣，也願意聆聽事主的分享。

另外，童軍的朋友比親戚更了解和尊重他，就像家人一樣。父親剛離世時，正值考試期，媽媽為父親後事日夜奔走，沒時間照顧他，這班童軍友人怕他孤單，帶了書和筆記到他家一起溫習，更煮飯給他和媽媽，最後合格順利升班，因此他十分感激這班朋友，

當我失意，俾人奚落而失去自信嘅時候，你哋冇放棄我，反而帶我走出陰霾。真係好多謝你哋，冇你哋我一早支持唔住。

不少網民紛紛留言支持事主，認為事主有志氣，發奮向上，他朝照顧好媽咪和自己，完全不需要理會其他親戚，「放心唔洗理，親戚長輩咁樣，下次食飯都唔洗去」、「慶幸樓主有好媽媽好兄弟，同樓主會感恩嘅好品格」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳