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【好人好事】女兒高燒38°C突面青口唇白險昏倒　港媽感激熱心街坊送果汁兼搵幫手

健康 10:59 2023/08/18

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

女兒高燒38 °C 突面青口唇白險昏倒，港媽感激熱心街坊幫忙。

無助的時候有旁人簡單的幫助，真的很窩心！有港媽便於網上分享一則好人好事，指早前於黃埔商場時，發現愛女發高燒，面青口唇白兼冒冷汗。在女兒看似快要暈倒，正不知所措之際，有好心女街坊見狀，隨即熱心幫忙，不但代買果汁，更找商場職員過來協助。事後即使港媽打算還果汁錢，亦堅持不肯收下，令港媽深受感動，揚言如果日後遇見，真的想請對方飲茶答謝。

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一名港媽日前於Facebook群組講述事件經過，指事發當日大約中午12時30分，當時女兒於黃埔商場內開始狀態欠佳，她形容女兒情況「突然面青口唇白標冷汗，就嚟暈倒」。正當她手足無措之時，有一位女街坊即主動上前，並開口問及她是否需要幫忙。港媽其後回應「急需要果汁」，女街坊即二話不說，趕去購買，又通知商場職員有關狀況。

俾返果汁錢女士又唔肯要，講咗句：『好好照顧你個女先啦， 10元8塊算得係乜嘢？』

港媽指女街坊送上果汁後，便分文不收「急急腳走人」，對於對方的無私，她坦言十分感動，直言希望有機會日後請對方飲茶報答。

即時流眼淚如果唔係呢一支果汁，如果唔係你來問一句，當時真係有啲無助，如果俾我撞返你好想請你飲茶報答你。

除了女街坊，期間亦有男途人及商場的職員幫忙，港媽指男途人眼見自己「拎住重嘢想問我要唔要幫手」，又「從旁建議點樣令我個女慢慢降溫」；商場職員亦一直陪伴在則。她指對眾人的幫忙實在感謝。至於女兒之後的情況，港媽則補充指「發緊燒38度」，懷疑可能是中暑或是血糖低所致，現在仍然「無咩胃口又話無力」。

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責任編輯：羅嘉欣

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