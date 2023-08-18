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五人女團Beanies台灣拍MV　直踩30小時齊中甲型流感

娛樂 10:15 2023/08/18

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

Beanies台灣拍MV 。

「陳輝陽 x 女聲合唱」的Jaime張天穎、Geor陳樂頤、Chiutung潘釗彤、Kay李凱翹及Winky黃健怡，今年組成為新晉唱作女子組合Beanies，繼2月推出首支派台作品《公主抱》後，第二首作品《最佳女團友》正式上架。

新歌由五人及蘇道哲一同作曲、填詞方面則找來小克操刀，Beanies表示這是她們首次跟二人合作，「最開始係我哋五個自己一齊創作，出咗好多個唔同嘅demo版本後，我哋就遇上阿道（蘇道哲），好快我哋約上錄音室傾吓又Jam吓，互相了解大家嘅創作，然後阿道再畀多啲inspiration我哋，最後就得出咗今次呢首歌。」

MV由人氣YouTuber兼導演Boris操刀，團隊飛到台灣拍攝並遊走多個場景，包括：新竹民宿、內灣車站、「內灣老街」夜市、溪澗等，行程緊密。

提到拍攝難忘事，Chiutung及Kay表示冒雨爬溪澗，Kay更跣腳跌倒；Winky則謂清晨五時起床化妝預備拍攝；Jaime坦言走獨木橋最驚心動魄，「我腳震呀，因為我畏高，每行一步條橋都會搖，最後Winky孭住我，公主孭，哈哈。」

Geor指這次拍攝過程很多驚喜，原來是因為拍攝團隊跟Jaime一早夾好，Jaime謂：「好多嘢都係Boris同佢哋個team同我講：『嗱，我哋陣間會咁咁咁，但你唔好講住，我要拍佢哋最真實嘅反應。』我忍得好辛苦呀。」

講到最難忘的事，五人一起說：「今次旅程一齊中咗甲型流感，發燒要去台北急症室！小克歌詞好似寓言全部都成真，最終五個都宣告『陣亡』！」Beanies五位成員中哂甲型流感，其中，Geor 及Chiutung更因為發高燒而要到台灣當地醫院求醫，一世難忘！

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撰文 : TOPick柴犬出動

組合 陳輝陽 台北

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