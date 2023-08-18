【良心食店】荃灣街坊分享$18雙併燒味飯 網民讚好抵食：廿幾年前價

百物騰貴，香港一碟雙併燒味飯一般都要四、五十元，不過，近日有女網民在facebook發帖，分享在荃灣新村街某餐廳買的燒肉油雞飯只需18元，帖文一出即引起網民很大迴響，大家都大讚這間店良心店舖超抵食，更被網民封為「窮人救星」。

飯盒足料夠食兩餐

女網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，並附上照片，分享她在荃灣新村街某餐廳購買的燒味飯，單併或雙併飯均18元。照片所見的燒肉油雞飯，燒味份量十足，燒肉更是半肥瘦，連飯都裝滿發泡膠盒，賣相十分不錯。由於價錢令人太驚喜，引來不少網民留言。

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許多網民大讚價錢平而且飯盒足料，份量夠食量少的女生吃兩餐，大讚餐廳是良心食店，「燒肉好靚，唔係針版頭尾」、「盒燒味飯仲靚過六十幾蚊果啲貴價燒味飯」、「買白飯都要10元以上喇」，又指是「窮人救星」，乃荃灣區民之福︰「良心食店，街坊有福呀」、「良心過深水埗」、「荃灣人自己知就算，咁公開」、「比馬來西亞便宜」。

▲ 女網民在facebook發帖，分享在荃灣新村街某餐廳買的燒肉油雞飯只需18元，即引起網民很大迴響。

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