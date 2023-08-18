【金馬影后】林嘉欣離婚後首過生日　面露笑容走出陰霾：謝謝你們滿滿的愛

金馬影后林嘉欣與導演袁劍偉在上月聯名發文承認離婚，指大家的婚姻關係已走到盡頭，但會繼續共同照顧兩位女兒Kayla與Sofie，凡事會以她們為先。

離婚傳聞不絕

雖然嘉欣與袁劍偉結束12年婚姻，惟二人在聲明亦祝福對方「對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好。」

雖然有報導指二人除性格不合、對管教女兒方式不一，而真正引發離婚的「引爆點」，是嘉欣與袁劍偉於財產分配時，發現帳目混亂，引致雙方爭拗加劇，堅決離婚。對於總總傳聞，二人未有回應。

▲ 二人早前宣布離婚。（經濟日報圖片）

走出離婚陰霾

昨日（8月17日）是嘉欣的45歲生日，亦是她離婚後首過生日，她在社交網上載獨照，相中可見，她收到多束鮮花，枱上陣更放滿禮物。

見嘉欣精神不錯，面露笑容，並留言「謝謝你們滿滿的愛❤️#happybirthday #thankyou」似乎走出離婚陰霾。

圈中好友黎姿及早前同樣宣布分手的蔡卓妍亦有送祝福！

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