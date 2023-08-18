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【癌症家族】一家4人5年内罹癌病逝　揭患同種罕見遺傳病僅留媽媽獨自一人

醫生診症室 17:30 2023/08/18

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一家4人5年内罹癌病逝，揭患同種罕見遺傳病，僅留媽媽獨自一人。

巴西一戶家庭因遺傳病發生悲劇，一家5人中有4人罹患罕見遺傳疾病「李法美尼症候群」（Li-Fraumeni syndrome，LFS），4人均在5年内先後患癌病逝，遺留媽媽獨自一人。

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根據《每日郵報》報道，來自巴西53歲的Régis Feitosa Mota於2016年因發燒、頸部腫脹和肌肉無力前往就診，結果確診「李法美尼症候群」，隨後在2016年得知，他的3個孩子同樣患上該病。

Régis和妻子育有2女1子，10歲的幼女Beatriz在2018年死於血癌；2020年，22歲兒子Pedro因罹患腦腫瘤病逝；而25歲的大女Anna Carolina也被診斷患有腦腫瘤，於2022年病逝。

他曾表示，大女Anna在2009年僅12歲時便罹患急性淋巴細胞白血病，接受了3年的化療後戰勝病魔。但2016年，兒子Rogério也被診斷出血癌、骨癌，讓他開始覺得「不可能是巧合」，最後進行基因檢測後才知道他們都同樣患有「李法美尼症候群」。

「李法美尼症候群」是一種罕見遺傳病，男性患者一生罹癌風險70%，女性患者則高達90%。這個病症可以從父母遺傳給子女，若父母其中一方有病，子女便有百分之50的機會患上同樣的病，同時還大大增加了形成惡性腫瘤機率。

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不過爸爸Régis的父母，即孩子們的祖父母並未患病。祖父母表示，他們從未將患癌的責任歸咎於他，認為父親也是受害者。2016年，Régis確診「李法美尼症候群」，同時還被醫生首次診斷罹患「慢性淋巴細胞白血病」（lymphocytic leukemia）；2021年，他被診斷出患有「非霍奇金淋巴瘤」（non-Hodgkin’s lymphoma）；今年，他再次被診斷患有第三種癌症，多發性骨髓瘤（multiple myeloma）。

今年7月底，Régis被送往醫院等待接受骨髓移植，未料，他最終還是在8月13日的巴西父親節當天去世，一家人只剩下他的妻子Mariella Pompeu。

我從來沒有為這一刻做好準備，因為我一直相信Régis會完全康復。這是一種難以形容的痛苦。

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責任編輯：羅嘉欣

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