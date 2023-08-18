【按摩惹禍】港女深圳按摩中伏　肩頸被按傷拔火罐致甩皮：花錢買難受

▲ 港女深圳按摩中伏，肩頸被按傷+拔火罐致甩皮：花錢買難受。

不要胡亂揼骨！一名港女日前北上深圳按摩放鬆，結果不僅沒有舒緩的效果，反倒傷及筋骨，令她被迫再破費求醫，大呻「花錢買難受」。

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事主在社交平台小紅書上抱怨深圳按摩中伏經歷，表示自己於本月15日光顧了深圳一間相熟的按摩店，原本要找相熟的26號技師服務，但對方剛好有其他客戶走不開，事主因不想等待便選擇了另一位編號10號的技師，進行肩頸按摩和足療拔火罐。

隔日肩頸疼痛+皮膚破損

然而，就在做完按摩和足療的第二日，事主即感覺「右邊脖頸有點卡住」，肌肉緊綳並感到疼痛，手臂難以抬起。不但如此，事主還指出做足療拔火罐期間，技師將腿部拔罐拔至大腿處，最終「拔到破皮」；後來還得知原來大腿是不適合拔罐，容易傷及筋絡，令她非常疑惑為何技師會這樣操作。更離譜的是，該位技師手法奇怪，會在按摩時瘋狂摸事主的左右「大腳趾」和腿部傷口，甚至越摸越上，令事主感覺不舒服。

除了身體疼痛，事主還附上和原本相熟的26號技師對話，直言「非常奇怪」。從對話中可見，事主向技師呻其同事令自己在按摩後感到不適，質疑是否按傷、是否應該看醫生；但對方卻回答「不用看醫生」、「你要不要現在過來我給你推油」、「方便的話我現在過來你家裡幫你理療一下」，讓事主直覺被騷擾，最後將涉事2名技師都「拉黑」，並立即求醫。

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警惕網民：揼骨唔好亂嚟

經過這次教訓，事主無奈稱是「花錢買難受」，以後再也不會去非專業按摩店揼骨：

別人按摩是去放鬆，怎感覺我去完是直接找虐……以後真要按摩，必須去中醫醫院或者睇跌打，正骨算了。也別為慳d小錢，卻駛舊大錢去睇醫生，勞人傷財！

對此，不少網民都認同若要按摩一定要去專業醫館進行理療，特別是按腰和頸部，都不可亂來，否則「按傷神經可以好大獲」。還有網民共鳴稱自己曾於深圳按摩，就因技師力度太大，導致「手舉不起、脖子也動不了」，甚至按摩背脊至移位都曾發生，非常危險。

按摩「啪頸」可致頸動脈撕裂中風

本港腦神經外科專科醫生黃秉康曾分享個案，指一名30歲男子在泰式按摩期間被技師lock頸，令他不小心「chok」到頸部而感到頭暈頭痛，最終求醫證實血管損傷，導致頸動脈撕裂，產生的血塊更堆積在視網膜底下血管，令受影響的眼睛失明。

黃醫生在接受TOPick訪問時解釋，頸動脈撕裂是指血管內膜撕開，血管出現如「披口」的損傷。症狀如頭痛、頸痛，或者出現中風的症狀。傷口通常雖不會爆破出血，輕微的可以藥物治療，但若有血塊產生並隨血液上腦，引起頸血管阻塞中風，嚴重需要進行導管手術。若完全阻塞，更有機會引起嚴重及大型的缺血性中風，導致半身癱瘓、無法説話等嚴重情況。

黃醫生警告，市民在進行泰式按摩時，切忌讓技師進行lock頸動作，避免突然頸部扭動；亦提醒市民，一旦在「chok到頸」後出現不適，務必及時求醫。

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責任編輯：羅嘉欣