【最壞身教】港媽狂鬧婆婆坐大女旁邊座位　乘客難忍斥公主病掀巴士罵戰

▲ 港媽狂鬧婆婆坐大女旁邊座位，乘客難忍掀巴士罵戰。

巴士乘客為座位問題爭執時有發生，近日社交平台瘋傳一段影片，屯門有港媽帶兩名女兒坐巴士，疑有婆婆坐了大女旁邊的位置引發爭執，港媽獲婆婆讓座後仍不肯罷休，繼續單打大罵，有中年婦忍不住斥責港媽「公主病」，不料港媽竟反斥「我點止公主病，我皇后病㖭啊！」

有網民於facebook群組「真‧屯門友」轉發匿名帖文及影片，目擊事件的乘客在原帖中指出，事發巴士為港鐵巴士K54，循環來回和田邨及屯門市中心，他上車時已滿座，涉事港媽抱著細女坐在右邊的關愛座，大女無位坐，便站在左方看著BB車。

最新影片：

其後巴士駛至兆康站，有大批乘客上落車，大女便坐到左邊的關愛座，港媽見大女旁邊尚有空位，打算轉位與大女一起坐。然而有一名婆婆不知就裡坐了下去，令港媽大為不滿，開始單打婆婆。

婆婆於是問對方是否想坐在一起，港媽立即破口大罵，又指「頭先咪大大聲同我女講，我一陣坐過去囉！」婆婆即表示她並不知情，但港媽仍不留口，繼續質問「咁大聲你都聽唔到？」繼而恐嚇婆婆「出屯門小心啲」。

最終婆婆仍讓座予港媽，從網民上載的影片可見，港媽抱著細女與大女坐在左手邊的關愛座，期間不斷露出不屑表情，並與另一名中年婦人對罵。港媽指，「你屋企人就你，你都可以野蠻啲」，婦人斥責「你公主病就返屋企，你唔好喺度發爛渣」。不料，港媽竟無恥地反駁，

我點止公主病，我皇后病㖭啊！你呢？太后病呀？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中年婦繼續指責港媽「未見過咁惡死嘅人」，港媽不甘示弱，「呵呵，見識下啦要」。中年婦再說「咁就真係要見識下啦，野蠻到」，港媽又回罵，「係呀，見識少呀嘛，井底之蛙呀嘛」。最後有男乘客勸說，著兩人「一人少句啦」，之後兩人就停戰。

從影片可見，坐在港媽身邊的大女一直默默緊握扶手，媽媽每講一句，她就皺眉望著媽媽，之後再望地下，神情焦慮，眼神亦十分無助。大批網民狂轟港媽做出最壞身教，「見到咁嘅嘴臉邊想過人世生仔」、「做阿媽做到咁，兩個女將來有樣學樣」、「大女好無助」、「婆婆本身都唔係有心坐錯位，咁都要鬧人」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳