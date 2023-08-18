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【提高警覺】沙田疑遇扒手拉開背囊拉鍊　機警港媽1招嚇退對方

健康 11:31 2023/08/18

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

出入要提高警覺，以免被不法之徒有機可乘！近日有港媽與女兒遇上扒手，遭可疑男子拉開背囊拉鍊，意圖偷竊。所幸她及時發現，並緊盯男子直至對方離去，沒有造成任何財物損失，但就因為缺乏證據而無法報警。

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【TOPick診症室】揀錯寢具易瞓捩頸腰痠背痛　脊醫教挑選枕頭床褥2大準則

該名港媽昨日（8月17日）下午於Facebook群組「沙田之友 (大馬沙，沙田馬鞍山大圍)」發文，指自己剛才與女兒回家途中，在車公廟港鐵站附近遇到一名男子「企到好近」，隨後便感覺到有人拉開背囊的拉鍊。

她立刻回頭，赫然發現背囊拉鍊已被拉開三分之一，指「個男人鬼鬼祟祟想偷嘢」，於是馬上緊盯該名男子。男子見狀開始裝作找路，港媽憶述：

佢一路行一路望住我！之前U-turn行去車公廟方向。

由於及時發現扒手意圖，事件並未造成任何財物損失。港媽呼籲街坊小心保護自己的財物，「尤其是帶住細路！趁大人唔為意就偷嘢」。

帖文引來網民留言，有人詢問為何不報警，港媽無奈回應指自己沒有財物損失，因此沒有證據，警方不會受理；亦有人指自己如遇上扒手肯定會「叫到拆天唔俾佢走」，但港媽就回覆指自己當時帶著小孩，不想嚇到女兒。

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責任編輯：羅嘉欣

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