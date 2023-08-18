【食用安全】JJ賈曉晨疑食牛肝菌中毒　頭暈噁心拒求醫狂飲5000cc水自救

▲ JJ賈曉晨疑食牛肝菌中毒，頭暈噁心拒求醫狂飲5000cc水自救。

食菇真係要小心！藝人JJ賈曉晨早前於微博上載了一幅牛肝菌照片，並寫道因食用了牛肝菌，身體出現了噁心、頭暈等不適症狀，於是向網民詢問自己是否中毒？正當不少網民為她大表擔心之時，她於翌日主動報平安指自己懷疑中毒後，已立即飲下近5000cc的水自救，又吃下一大堆麵食和水果，至晚上狀況已大為好轉，不過感慨「哪怕是微中毒亦很可怕」。

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JJ賈曉晨於8月15日指自己食用牛肝菌後，便出現噁心、頭暈，懷疑食物中毒，又聲稱自己已煎煮了10分鐘。不少網民遂留言勸告她快去醫院，不過JJ卻回覆眾人指傾向先留在家中看看是否可自我康復，因有感去醫院的時間很長，她又指菇從超市買，不明白為何會中毒。

為免一眾網民憂心，JJ翌日再度上網並報平安指自己的情況已好轉，並交代詳情。她指或許吃得不多，或體質不同，當日有份食用牛肝菌的家人並沒有甚麼不妥。她又指自己不去醫院的原因，是因為作為一位媽媽，真是分身不暇，「行李沒收拾，很多事情還沒做，兩個小孩哭哭鬧鬧的」。因此，她最後決定以狂飲水自救，「大概喝了4000到5000毫升的水」，之後又「吃了一大堆東西，主要是麵食和水果」，結果到了晚上就好很多了。她最後又於文末提醒大家:

煮蘑菇一定要徹徹底底煮熟！！哪怕是微中毒也會讓你很難受。

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根據食安中心資料，牛肝菌菇類共有數百種，部分帶毒性，過去香港亦曾發生有人食用牛肝菌而中毒的個案。而進食菇類引致的食物中毒，主要病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐及腹痛等腸道徵狀；因應不同類型的毒菇，患者亦可能出現其他徵狀，例如極度口渴、大量流汗、昏迷、產生幻覺及狂喜、異常興奮、肝臟受損等。

3大建議

不要購買懷疑摻雜了不明菇類品種的菇類產品。

不要購買有不衞生或變壞迹象的美味牛肝菌，亦避免購買粉塵或碎塊太多的包裝美味牛肝菌。

如懷疑進食菇類引致食物中毒，患者應立即求醫，並帶同未經烹煮的菇類或菇類殘餘物讓醫生察看。

最少煮15分鐘

港大真菌學博士鄧銘澤表示牛肝菌並不能單憑外形或氣味分別毒性與否，一般靠採集的農民作後期篩選，以及業界和大學專家鑑定，判斷菇菌能否食用。他又指有毒性的牛肝菌是含有耐熱的毒素，經煮熟後，毒性仍然存在。而無毒的牛肝菌也要注意最少煮15分鐘，不能生吃。例如：見手青（Boletus speciosus）烹調不當或食用過量，會引起食物中毒，主要會產生幻覺，以「小人國症」居多（出現迷糊或神志不清，中毒者仿如進入了一個小人國國度），症狀隨著毒素排出會消失。」

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責任編輯：羅嘉欣