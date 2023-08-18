  • 29°C
香港時間 : 2023818日 (週五) 11:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恐怖在線】潘紹聰經典劇目搬上舞台　恆仔+麥沛東+童童合演《死鬼老婆》

娛樂 11:28 2023/08/18

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《恐怖在線》15週年推出舞台劇《死鬼老婆》

《恐怖在線》15週年推出舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，是「鬼王」潘紹聰（Edmond）繼2014年《尋魂記》搬上劇場演出後，再臨劇場，以《恐怖在線》經典真人真事鬼故《有心人》作為藍本，改編成劇目《死鬼老婆》。

由恆仔@ToNick（趙善恆）、麥東（麥沛東）、童童@小薯茄（蔡曉童），聯同演員梁嘉進和歐芷菲演出一段淒美的故事。

每晚劇目演出完結後，下半場將由「鬼王」潘紹聰登場，將《恐佈在線》搬上舞台，即場舉行分享會，帶來全港首個劇院即場同你講鬼故，觀眾可隨時分享靈異經歷，「一齊聽，一齊驚」。舞台劇將於10月20日至10月29日在藝術中心壽臣劇院公演。

童童

破禁忌與紙紥公仔合照
 
為配合鬼故元素，早前一眾演員齊集拍攝海報及造型照，他們打破禁忌與紙紥公仔排排坐影相。對於這個構思，Edmond表示想讓大家有「一睇你就明」的效果。

他說︰「紙紥公仔令人聯想到同鬼有關，將佢放喺度，無需多講都知係咩事，睇到呢張相會有啲驚。」問到Edmond首次同紙紮公仔影相有何感受？他謂︰「真係第一次咁……close，不過都冇乜嘢嘅。」
 
被Edmond形容有膽量的童童，笑指自己看電影《回魂夜》都會驚，今次要演出鬼故，坦言豁了出去︰「我屋企人好鍾意聽Edmond節目，自己就第一次演恐怖故事，都有啲緊張，屋企人會從旁提點我要注意啲咩。」
 
首次接觸鬼故事的恆仔笑指會做足「防衛」，他說︰「我會同佢（指紙紥公仔）講聲唔好意思先，都會問Edmond有冇啲水（指碌柚葉水）或吉祥物畀我帶住，心靈上有啲保護。」

本身是Edmond擁躉的麥東，穿上厚厚毛褸與紙紥公仔並肩而坐，笑指自己的「毛茸茸」造型浮誇得來有點驚喜︰「着住件褸又冇想像中咁熱，有Edmond喺度都知個主題，自己又唔係好驚，反而有點意外個造型都幾match到主題。」

最新影片推介：COLLAR專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
14:00 2023/08/11
【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
【舞台風景】張珮華讀演藝感激被毛俊輝罵醒　讚黃秋生兇神惡殺背後有擔帶
16:38 2023/08/17
【舞台風景】張珮華讀演藝感激被毛俊輝罵醒　讚黃秋生兇神惡殺背後有擔帶
《三聖邨的Little Mermaid》開鑼　梁祖堯為做資料搜集拉隊食海鮮
17:29 2023/08/12
《三聖邨的Little Mermaid》開鑼　梁祖堯為做資料搜集拉隊食海鮮

你可能感興趣

【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
14:00 2023/08/11
【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別
【舞台風景】張珮華讀演藝感激被毛俊輝罵醒　讚黃秋生兇神惡殺背後有擔帶
16:38 2023/08/17
【舞台風景】張珮華讀演藝感激被毛俊輝罵醒　讚黃秋生兇神惡殺背後有擔帶
《三聖邨的Little Mermaid》開鑼　梁祖堯為做資料搜集拉隊食海鮮
17:29 2023/08/12
《三聖邨的Little Mermaid》開鑼　梁祖堯為做資料搜集拉隊食海鮮
舞台劇 麥沛東 蔡曉童 趙善恆 文娛藝術

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝