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【動物走失】嘉道理農場1.5米長水巨蜥走失　園方籲提供消息

社會 11:29 2023/08/18

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

嘉道理農場暨植物園一條水巨蜥Aberdeen走失。（Facebook 嘉道理農場暨植物園 Kadoorie Farm and Botanic Garden）

嘉道理農場暨植物園一條水巨蜥Aberdeen走失，園方呼籲如有市民曾目擊牠的行蹤，請即聯絡：

電話：2483 7122 / 2483 7200

手機：6713 9881

電郵：fauna@kfbg.org

園方表示，8月11日，Aberdeen在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒圍欄上的一塊木板並從小縫隙中溜走。事發後，園方已按野生動物救援工作相關的特殊許可程序，即時向有關部門報告動物失蹤事件。

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水巨蜥Aberdeen在嘉道理農場暨植物園的爬行動物觀賞台已展出超過8年。期間，牠一直擔當動物大使，幫助數以千計的訪客認識爬行動物的生活習性。Aberdeen身長約1.5米，牠在一宗非法寵物貿易中被拯救後，轉移到嘉道理農場暨植物園定居。

園方又提醒，Aberdeen雖然沒有攻擊性，但由於牠身體強壯，而且受困時會奮力逃脫，因此切勿試圖捕捉。如任何人目擊Aberdeen的行蹤，可聯絡嘉道理農場暨植物園，由動物護理員跟進尋回。

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記者：黃穎津

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