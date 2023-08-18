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【​周末好去處】跟7組限定藝術裝置串遊荃灣　梁彥宗免費導賞團說盡荃灣故事【​內附連結】

休閒消費 12:35 2023/08/18

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《海洋知心友》是 Andy Rementer 特別為荃灣創作的大型雕塑公園，靈感來自當區的美麗海岸。(機構提供)

由旅遊事務署主辦的創意旅遊項目「#ddHK設計#香港地」，由即日至9月14日舉辦新一屆活動。活動由Way of Difference擔任策展團隊，以「藝遊未盡・荃灣」為主題，展出7組由國際及本地著名創作單位設計的「期間限定」大型藝術裝置，並舉辦一連串充滿地道文化特色的節目，展現荃灣特色，讓旅客和大眾體驗不一樣的香港地。

最新影片:Collar專訪

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今年的「#ddHK設計#香港地」邀請到7組國際及本地創作單位為荃灣度身訂造奪目的戶外藝術裝置，透過創意及色彩點綴社區。當中包括日本布藝設計師Masaru Suzuki、本地畫家及雕塑家Kila Cheung、裝置設計單位KaCaMa Design Lab及美國畫家及插畫家Andy Rementer等。

每項藝術作品分別勾勒出荃灣區內的獨有魅力，包括共冶一爐的多元社區特色、怡人的海岸、紡織重鎮傳承的輝煌、「天橋之城」的美譽、豐富的歷史底蘊、風光如畫的自然山水，以及提供嶄新體驗的沿海單車徑。

7組藝術裝置將於荃灣多處公共空間展出，串連成精采的步行遊覽路線，旅客及大眾更可趁機暢遊沿路的文創景點、社區市集、特色商場、咖啡小館、文青小店、人氣食肆等，感受多姿多彩的在地生活，令豐富的旅程更添韻味。除了豐富的視覺體驗，「#ddHK設計#香港地」亦與不同界別的團隊聯手，策劃一連串充滿地道文化特色的精選節目，當中包括多個主題導賞團、非物質文化遺產工作坊、攝影比賽、海港跑步活動、山海節音樂表演等等，費用全免，先到先得。

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主題導賞: 荃灣故事 （普通話）
導賞領隊：Chris梁彥宗
日期： 25.08.2023 （星期五）
時間：10:30－13:00

主題導賞: 荃灣故事 （英語）
導賞領隊：Chris梁彥宗
日期： 25.08.2023 （星期五）
時間：15:30－18:00

記者：李越樺

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