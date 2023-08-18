【開心速遞】三太短髮look添少女味有初戀feel　樊亦敏靠運動加飲食成功瘦身回春

▲ 三太樊亦敏成功以短髮造型減齡！

樊亦敏憑演《愛‧回家之開心速遞》「三太白天娥」一角成功入屋，深受觀眾愛戴，花一年時間成功瘦身40磅的樊亦敏索爆回春。

昨日（17日）樊亦敏於IG分享兩張照片，只見她身處於陽光普照的郊外，剪了及肩短髮的樊亦敏予人清新之感。當中她留言說：「初戀呀！我自己覺得得咋！大家唔准笑。」

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三太及肩短髮減齡

樊亦敏這短髮Look好評好潮，網民紛紛留言大讚其新髮型靚爆鏡，甚有少女feel，當中包括：「真心，靚女，短髮清爽年輕好多。」、「呢個髮型好好睇！靚！」、「Wow，真係很清新和初戀的感覺啊」和「三太好後生啊，好靚」。

有網民更笑稱這個新造型，一定可以令「威哥」重拾心動感覺，更建議《愛回家》開拍「三太初戀的故事」一集。

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成功減磅穿細碼衫

樊亦敏回覆TOPick稱短髮look是新劇《神耆小子》角色造型，說到網民建議拍攝「三太」初戀故事，樊亦敏說：「好呀，初戀呀。」

樊亦敏曾於TOPick訪問分享激減40磅的心得，她表示在《愛回家》同劇演員陳浚霆的鼓勵下，為健康著想樊亦敏決心減肥，從前穿欣宜尺碼戲服的她，現在可穿馮盈盈的細碼衫。

她說：「2021年5月，我開始留意身體究竟出了甚麼問題？要好好『聆聽』一下身體，除了食杏仁過敏外，我會否對其他食物過敏？數據就最準確，所以我去了做一些測試，從飲食方面著手，避免吃錯東西令身體不斷發炎。」

▲ 樊亦敏真是凍齡有方。（取自instagram）

靠普拉提塑身

在治療過敏症後，樊亦敏先從飲食著手，改善飲食習慣及配合營養師餐單，以健康方法慢慢減磅，並成功減至116磅。

根據個人體重和年齡作計算，當體內脂肪量差不多達標時，樊亦敏會配合適量運動來瘦身，當中包括步行。

她指出，減磅要循序漸進：「大家別看少行路，每天飯後行路30分鐘會很見效，大家先別貪心，別買齊裝備在街上跑步，以70kg的我來說好易傷及舊患，所以我揀了最簡單的方法，用放鬆心情去行路，喜歡的話就多行一點，愈迫自己反愈不想做。」

此外樊亦敏愛上近年大熱的普拉提（Pilates）運動，她說：「可以伸展肌肉和筋骨，好的導師更可以助你修復關節錯位，改善血液循環。」

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