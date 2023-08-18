【搶劫腕錶】涉糾黨搶劫逾2,310萬元腕錶判監　5人判監2年9個月至8年

▲ 涉糾黨搶劫逾2,310萬元腕錶判監，5人判監2年9個月至8年。（資料圖片）

5名男子於2018年回歸日，涉糾黨持牛肉刀等武器搶劫尖沙咀一鐘錶首飾店，劫去33隻腕錶及6隻手鐲，總值逾2,310萬元，另有8隻腕錶損毀。劫匪將贜物帶往內地變賣，內地警方最終起回25隻腕錶。5名涉案男早前承認搶劫等罪， 今（18日）於高院就搶劫等罪被判監2年9個月至8年。法官指被告有計劃行事，被告白天犯案，公然不守法，雖然部份贜物被起回，但不減案件嚴重性，考慮到被告認罪及案件延誤處理，酌情減刑。



5名被告為陳景隆（現年32歲），任職司機；劉澤城（現年22歲），跟車工人；蔡志樺（現年44歲），任職地盤工人；廖紀永（現年46歲）及孫嘉賢（現年41歲），任職裝修工人。案中另有6名被告被控處理贜物等罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

法官判刑時指，本案涉及使用牛肉刀及鐵鎚，事件中有職員被襲受傷，幸職員傷勢並不嚴重，但仍可想像他們所受的驚恐。法官指被告於白天時間犯案，公然不守法，本案亦有計劃行事，各人分工合作，有人把風及事前到場視察鄰近是否有警員，事後燒毀偷來之賊車以毀滅證據。

法官指本案被盜及損毀之腕錶總值約2,800萬元，4名被告共同搶劫，罪責相同，基於各人認罪及案件延誤處理，陳及劉被判監7年半，蔡及廖則判監8年，陳另就縱火罪判監4年2個月，與搶劫罪同期執行；至於孫則就兩項處理贜物罪被判監2年9個月。



除孫外，其餘4人承認1項搶劫罪，控罪指5人於2018年7月1日，在尖沙咀搶劫名人鐘錶珠寶的職員，劫去33隻腕錶及6隻手鐲。陳另承認1項縱火罪，即同日於米埔担竿洲路附近用火損壞屬於他人的汽車。孫則承認兩項處理贜物罪，即於同月3及4日，處理共8隻腕錶。



事發早上陳駕車往尖沙咀，車上載有包括劉共3名蒙面男子，3名蒙面男其衝入珠寶店，分別以鐵鎚擊破玻璃櫃後掠去腕錶。另外兩人分別以伸縮棍及牛肉刀指嚇職員及襲擊1名職員頭部，3名賊人於樂道登上由陳駕駛的私家車逃走。



同日近中午時分，涉事賊車於米埔担竿洲路被發現起火，警方發現起火車輛附近有火機及面罩，並發現陳的DNA。警方調查後發現店舖被劫去33隻腕錶及6隻手鐲，總值逾2,310萬元，搶劫期間另有8隻腕錶及4條皮手鐲損毀，估計損失逾497萬元。5名被告分別於香港及內地被捕，內地警方最終撿獲25隻腕錶，撿獲174萬元為部份贜物被變賣所得之款項。

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記者：林育慧