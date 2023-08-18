【人美心善】赴越南參與救盲行動獲啟發　練美娟體會慢活用心看世界

▲ 早前娟姐擔任「奧比斯光明領隊」。

ViuTV藝人練美娟（娟姐），之前參演實況節目《對不起幫緊你》時，已盡展善心。早前娟姐更擔任「奧比斯光明領隊」，親赴越南芹苴，直擊醫護的救盲工作。

看到深受眼疾困擾的兒童至老年人，由資源缺乏到得到適當醫治，繼而重獲自信，娟姐除感受幸福不是必然的大道理，同時對自身生活態度也有改變。

▲ 練美娟早前擔任「奧比斯光明領隊」，到越南參予救盲行動。(攝:黃建輝）

去越南旅行，胡志明市或峴港是熱門地區，練美娟坦言之前也不熟知芹苴這個地方，故答應跟奧比斯團同行前，都做了不少資料搜集。「它是越南第四大城市，位處湄公河三角洲地區。奧比斯眼科飛機醫院在疫後首站便選擇去到芹苴，因為當地缺乏足夠眼科護理服務，不少身兒童都無法得到醫治，故急需得到相關援助。」

參觀兒童醫院感無力

在6日5夜的行程中，娟姐登上眼科飛機醫院、探訪當地兒童眼科醫院，及跟進眼疾病人個案，自言較易感觸的她，出發前都擔心會否因眼淺而影響醫療團隊工作。娟姐表示：「其中感受最深的，是去到當地的兒童醫院，雖然會預計到大約的畫面，但當去到共四層的醫院，看到海量的小朋友，在輪候著醫治的情況，都會十分擔心是否真的有足夠的資源去幫到他們呢？心裡便很有無力感。」

她從醫護人員的分享得知，當地有不少眼疾個案的原因有很多，例如對眼部健康的知識貧乏、醫療儀器不足等，很多嬰兒出世時在溫度不足的氧氣箱，或在母胎中未有得到適當照料，都有機會影響眼球發展，不少早產的嬰兒便患上青光眼。

另外，不少父母因住得偏遠，去市中心的醫院要花上幾小時，加上考慮到經濟環球，也會諱疾忌醫，令到患上眼疾的兒童未能在最好的時機得到治療。

▲ 娟姐最感觸是去到兒童眼科醫院，更因看到病童太多，產生無力感。(攝:黃建輝）

體會助人亦助己

今次行程中，練美娟也跟隨奧比斯團隊跟進一些病患個案，如探訪一位6年前深受眼疾困擾的老婆婆。「婆婆當年因眼病致看不清事物，連日常的織衫工作都做不到，幸好奧比斯團隊當日為她作出治療，現在她的視力已改善不少，也未有影響生活。」

她自言亦試過因眼睛發炎，一整天難以睜眼已覺很辛苦，故難以想像長年受此困擾的痛楚，更明明保護眼睛的重要性。

另外，她又採訪了一位現年18歲的越南男孩， 他小時候患有斜視，不能像正常人般視物，除了嚴重影響讀書成績，更成為同學欺凌和排斥對象，因此常感自卑。

6年前奧比斯團隊讓他接受治療，令其生活回復正常。娟姐稱：「我跟團隊再去跟進情況，見到他外表已跟普通人無異，更成為一位資優生，計劃入大學讀IT，立志成為電腦程式設計師，因此令到團隊十分鼓舞。」

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在整個行程中，娟姐亦深有體會。「以前我都拍過這類應援式節目，每次都感受到很多時並非我們去幫人，其實也會令自己增加人生閱歷，更加學懂珍惜機會，所以其實是互相幫忙，如果能力許可，也不要吝嗇時間和棈神，盡量去參予這些慈善活動。」

父母從不給予壓力

在越南跟患過眼病的學童見面後，練美娟也不禁回想自己的中學歲月，更笑言當時自己也是一位資優生。「我以前常常參加課外活動，如童軍、籃球、朗誦等，但讀書成績也不錯，曾經是全級三甲。」

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談到讀書心得，她坦言父母也有幫助。「他們從不會給予壓力，正因我不覺讀書是重擔，反而很享受學習，亦很喜歡返學，而父母見我成績好，就更加會放心，令到自己對讀書更加愉快。」

不過，娟姐打趣指自己的品學兼優只維持至中學，她在大專時選讀傳理系，因覺得科目較為活潑，也不用太多埋頭苦讀的功課。「那時因想幫補學費，故做很多兼職，包括侍應、售貨員，相對在學校時間便不多，讀書成績只是一般。」

▲ 用心看世界。（黃健輝攝）

大專畢業後，她也做過不同工作，曾任職廣告公司，最後也因覺不合個性而辭工。「雖然做marketing都不同常坐公司，但工時太長，會有壓力，可能我自小讀書環境比較自由，故都想有份工作可以做到work-life balance。」

而當上藝人，娟姐自覺暫時是最適合自己的工作。「雖然時間也是不穩定，但正因不知下次工作是何時，故每次開工都會份外珍惜，努力做到最好，休息時便可以盡情放鬆。」

她亦稱越南之旅後，對生活也有了不一樣看法。「越南人的生活節奏比較悠閒，自己反而有點愛上了，現在返港都想過得慢活一點，放假時會去離島逛逛，好好享受Me time。」她覺得能夠用心看世界，便是最好的身心保養方法。

記者:陳家昌

圖片:奧比斯提供

