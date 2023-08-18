【過勞死】日本26歲醫生1個月加班207小時　不敢請假過勞致抑鬱自殺亡：已到極限

▲ 日本26歲醫生1個月加班207小時，不敢請假過勞致抑鬱自殺亡。

日本神戶一名26歲男醫生去年5月被發現在家中衣櫃輕生離世，有當地傳媒報道，死者生前1個月的加班時數多達207小時，且長達3個月沒有放假。日本勞工部門周四（17日）將事件裁定為工傷事故，指死者因長時間工作患上抑鬱症。

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周末仍上班3個月未放假

據日本《讀賣新聞》報道，26歲死者高島晨伍於2020年4月加入神戶市的甲南醫療中心，任職實習醫生。2022年2月，高島準備晉升為專攻醫生，工作量開始大增，經常加班至深夜。他曾向母親透露，「每天早上5點半起床，搭的士上班，晚上工作到11點才回家」，甚至周末也會上班，否則無法完成工作。

同年4月，居住在大阪的母親前往神戶探望高島，發現他的住所從堆滿垃圾，他亦變得寡言，並忙於處理工作和準備學術會議的資料。5月，他又向母親表示「我累了，自2月以來我沒有休息過」。

母親：我未能保護我的兒子

直至高島去世前2天，他在醫療中心看到前來探訪的母親時便淚流滿面，哭訴無法如期提交學術會議所需的資料。翌日，母親再探望高島，並建議他請假，不過他卻拒絕，並表示「如果我請假，我將無法重返工作崗位」。

5月17日下午，母親收到高島發出的奇怪訊息，隨即致電對方，但高島未有接聽，她前往其住所時，發現他陳屍在衣櫃內，並留下遺書。

抱歉讓母親你感到痛苦，雖然應該有更好的處理方法，但我已經無法選擇，我已到達極限了。

當局裁定為工傷事故

事發後，醫療中心否認工作時間過長，並稱醫生在中心內並非全部時間都在工作，當中亦包括「自修時間」，因此不清楚高島的確切工作時間。中心又強調，要求醫生分別呈報「工作時間」及「自修時間」，指高島未有申報過自己需要加班工作。

不過，據日本西宮勞動標準監察辦公室表示，高島在離世前1個月加班207小時，3個月的平均加班時數多達185小時，外判律師調查亦發現，高島因長時間工作患上抑鬱症，因此當局裁定事件為工傷事故。

12大過勞徵兆

上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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抑鬱症無明顯表面徵狀

醫院管理局資料顯示，抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

身體方面徵狀

頭痛

失眠

身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難

腸胃不適/消化系統失調

失去活力，時常感到疲倦

多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣

感到渾身骨痛

精神方面徵狀

心情煩躁，易發脾氣

精神緊張，難以鬆弛

情緒低落，提不起勁

對事物失去興趣

腦海裏不停想著許多不愉快的事情

覺得自己沒有用，過份自卑或自責

難於集中精神

覺得將來沒甚麼希望

覺得不想做人/有自殺念頭

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責任編輯：羅嘉欣