【高顏值家庭】姚樂怡7歲女愈大愈靚母年輕時尚　小24歲弟碩士畢業深圳做IT

▲ 姚樂怡近日分享的家庭合照中，罕有曝光年輕時尚的媽媽及小24歲弟弟。

現年49歲、前TVB「電波少女」成員之一的姚樂怡（Sherming），2012年嫁給圈外老公吳俊匡（Alan），3年後以42歲高齡誕下女兒吳芊憧（Gaibe、乳名小雞髀）。其實姚樂怡年輕時已開始「湊仔」，因她家有一名小24歲的弟弟姚日豪（Yahoo），日前她分享一家人聚餐的照片，罕有曝光年輕弟弟和靚媽媽，轉眼7歲的小雞髀也愈大愈靚，連網民也留言大讚一家高顏值。

姚樂怡於90年代至00年初以性感演出為人所熟悉，並參演過不少經典劇集，包括《陀槍師姐》演陳五福、《十月初五的月光》演江依文等。她有感常被派演一些發揮不大兼邪牌角色，至2008年約滿後決定離開TVB，淡出幕前並轉型當經理人及公關。

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女兒獲讚有潛質變大美人

2012年她與圈外老公吳俊匡結婚後誕下一女小雞髀，姚樂怡經常分享親子日常，愛帶女兒四出吃喝玩樂。近日她在小紅書上載一段與家人飯聚的影片，罕有曝光與母親和弟弟Yahoo的同框片段，母親看來年輕時尚，小24歲的弟弟則皮膚黝黑，充滿陽光氣息。她在帖文中寫道︰

（香港）真的是個美食天堂，不過和家人在一起就是開心！對面的小哥哥我弟弟，帥嗎？

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至於7歲女兒小雞髀長得愈大愈靚，眼大大、皮膚白皙兼笑容甜美，遺傳了媽媽的良好基因，長大後有機會成為最美星二代之一。有網民留言讚姚樂怡「仲係咁靚女」、「一家都是高顏值」、「女兒繼承了你的美貌」、「女兒很有大美女潛質」等；有網民也讚弟弟「好帥」。

▲ 姚樂怡與老公Alan育有一女小雞髀。（IG圖片）

英碩士畢業上深圳做IT

姚樂怡比Yahoo足足大24歲，以前她分享兩姊弟的生活照時，似足年輕媽媽湊仔。Yahoo曾赴英國留學，身為家姐的姚樂怡必到機場送機，可見兩人的年齡差距並不影響感情，更為弟弟學有所成而感到自豪。

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現年25歲的Yahoo前年在英國碩士畢業，在深圳從事IT行業，因他有感深圳比香港的人工高及有前途。Yahoo性格純品、孝順，在英國讀書期間，每天都會打視像電話給家人。而疫情時他人在深圳，亦有和家人緊密聯繫，姚樂怡便曾經拍片曬出與弟弟的視像通話，當時有網民大讚他似吳尊與王浩信的混合體。

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責任編輯：王明芳